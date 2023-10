Dos nuevas parejas fueron eliminadas del "Bailando 2023" y ya comenzó una nueva ronda

El "Bailando 2023" tuvo este jueves dos nuevas parejas eliminadas, en un certamen que suma varias figuras reconocidas y muchas polémicas entre los participantes.

Antes de que comience una nueva ronda, se supo que Romina Malaspina, Juliana Díaz o Noel Barrionuevo estaban al filo de abandonar la competencia.

Minutos mas tarde, la decisión final por parte de la gente llegó y de esta manera se anunció que Juliana, la ex participante de Gran Hermano, tendrá una nueva oportunidad. En tanto, la modelo y ex conductora de TV, junto a una ex referente de "Las Leonas", se despidieron.

Por otra parte, Camila Homs y su bailarín Nicolás Fleitas, Anabel Sánchez y su compañero Tito Díaz, fueron las dos parejas que comenzaron una nueva semana, a la espera de seguir en el certamen.