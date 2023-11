Gimnasia busca dar un paso clave hacia la salvación

Gimnasia depende de sí mismo para asegurarse la permanencia en la Primera División del fútbol argentino. Y para ello, los dirigidos por Leonardo Madelón deberán vencer hoy por la noche a Atlético Tucumán, rival al que el Lobo enfrentará en el marco de la fecha 13 de la Zona A de la Copa de la Liga.

El cruce entre el Tripero y su par de Tucumán dará inicio desde las 21 en el Juan Carmelo Zerillo, donde Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia, en tanto que Facundo Tello estará en el VAR desde Ezeiza.

El cruce, vital en las aspiraciones de Gimnasia de sellar la permanencia en la fecha que dará comienzo hoy, sólo podrá verse en directo a través de la señal TNT Sports, aunque también podrá seguirse desde la clásica Supertransmi de FM La Redonda en el 100.3 del dial, como hace más de 25 años.

Madelón y los suyos juegan su último partido en el Bosque dentro de la actual temporada, con el cual buscarán sellar la salvación.

UNA BAJA DE ÚLTIMO MOMENTO Y DOS CAMBIOS OBLIGADOS

Teniendo en cuenta lo que fue la última presentación ante Arsenal en el Julio Humberto Grondona, el once de Gimnasia presentará dos modificaciones con respecto a los que empataron 0 a 0 con el Viaducto el viernes pasado, ambas obligadas.

En primer lugar, Luciano Gómez ocupará el lateral derecho en lugar del lesionado Guillermo Enrique, quien le apunta el encuentro de la última jornada con Banfield en el Florencio Sola. En tanto que Benjamín Domínguez jugará por delante de él. Quien no estará desde el arranque será Matías Abaldo.

El uruguayo tuvo una semana muy particular, con un fuerte estado gripal que no le permitió completar las tareas con el resto de sus compañeros. Ante esto, desde el cuerpo técnico optaron por Domínguez para ocupe esa banda, teniendo en cuenta que el ex Defensor Sporting no está al ciento por ciento de sus capacidades físicas.

Gómez por Enrique y Domínguez por Abaldo, los cambios en un Lobo que busca la salvación

Lo concreto es que más allá de que en la previa la duda estaba puesta en el costado izquierdo del equipo, la baja de Abaldo alteró los planes y los once para recibir a Atlético Tucumán hoy por la noche serán: Tomás Durso; Luciano Gómez, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Rodrigo Gallo; Benjamín Domínguez, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Nicolás Colazo; Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Además, como alternativas en el banco Madelón tendrá a: Nelson Insfrán, Bautista Barros Schelotto, Bruno Palazzo, Felipe Sánchez, Agustín Bolívar, Antonio Napolitano, Lucas Castro, Matías Abaldo, Franco Soldano, Rodrigo Castillo e Ivo Mammini.

GUIFFREY PIENSA EN BANFIELD

Teniendo en cuenta los once nombres que estarán desde el arranque y los restantes que quedaron concentrados desde ayer por la tarde en Estancia Chica, hay un habitual titular que no aparece allí.

Se trata de Germán Guiffrey, quien pese a las pruebas realizadas durante el miércoles en el ensayo de fútbol formal, finalmente no estará como alternativa. Al igual que Enrique, el zurdo ahora le apunta al encuentro de la última jornada frente a Banfield, para el cual el Tripero espera llegar con la permanencia asegurada.

HABRÁ VENTA DE GENERALES

Gimnasia comunicó en la jornada de ayer que hoy habrá venta de generales para el trascendental encuentro que por la noche lo tendrá recibiendo a Atlético Tucumán.

El expendio será de 12 a 19 en las boleterías del Juan Carmelo Zerillo y serán 1000 los tickets disponibles, todos para la tribuna de la Avenida 60. Los valores: Generales, $6.300; Jubilados, Pensionados y Damas, $3.800; y Menores, $2.800. Además, desde la institución también informaron que de 19 a 21 se habilitarán dos ventanillas del Bosque para pagar cuotas y atender consulta de socios que presenten algún problema en el ingreso.