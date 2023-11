Estudiantes no se quiere olvidar de la Libertadores

Estudiantes visitará esta noche a Central Córdoba en Santiago del Estero en busca de una victoria que lo mantenga con chances de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año y, de paso con posibilidades matemáticas de meterse en los cuartos de final, en un encuentro que marcará el comienzo de la decimotercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 19 en el estadio Único Madres de Ciudades, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y Darío Herrera en el VAR y la transmisión estará a cargo de la señal de cable ESPN Premium.

No cayó muy bien en el Mundo Pincha las designaciones de ambos protagonistas, ya que el árbitro es de muy malos modos y conocido por sus pésimas formas de conducir los partidos. El último que dirigió a Estudiantes fue ante Racing, con triunfo de la Academia con un par de fallos muy cuestionables, como no adicionar más minutos cuando el partido quedó 2-1 para la Academia y el Pincha buscaba el empate. En un contexto de total descreimiento por el arbitraje argentino, todos los hinchas se sienten perjudicados y ven fantasmas. Esta vez no la excepción con los albirrojos.

El único cambio respecto al equipo del domingo sería el ingreso de Atum por José Sosa

El Ferroviario viene de empatar 1 a 1 con Racing en condición de visitante, lleva siete partidos invicto y se ubica en la segunda posición de su zona con 19 unidades, a dos del líder Godoy Cruz (21) por lo que una victoria ante los platenses le aseguraría un lugar en la fase final del torneo local.

El técnico del conjunto santiagueño, Omar De Felippe, mantendrá a los mismos once que igualaron con la Academia el domingo pasado en el Cilindro de Avellaneda.

El equipo, que tiene una fuerte banca política con nexos con la conducción de AFA, estaba peleando el descenso en el arranque de la temporada y ahora se encuentra en una situación inmejorable. Es más, no sólo que tiene chances altísimas de meterse en la definición por la Copa de la Liga sino que también hasta se podría colar en una Sudamericana en caso de ganar sus dos partidos por delante.

Estudiantes, por su parte, se encuentra en el décimo lugar con 13 puntos, con pocas chances matemáticas de acceder a la siguiente ronda y viene de imponerse por 2 a 1 en condición de local ante Defensa y Justicia.

Para ser uno de los cuatro equipos del actual torneo para seguir jugando los playoffs, tiene que ganar esta noche y la próxima fecha como local de Lanús. Con seis puntos, en caso que lo ayuden otros resultados en otros partidos, podría clasificarse.

El León de La Plata está clasificado a la próxima Copa Sudamericana, pero en caso de conseguir un triunfo ante el Ferroviario quedará transitoriamente entre los equipos con chances de acceder a la Copa Libertadores de 2024. Este y lograr meterse en la final de la Copa Argentina son dos de los objetivos más pretensiosos.

El entrenador Eduardo Domínguez no podrá contar con José Sosa por la luxación acromioclavicular en el hombro derecho sufrida ante el Halcón de Varela y en su lugar entraría Axel Atum o Nehuén Benedetti, en el que será el único cambio respecto del once que paró en la pasada jornada.

El equipo volverí a defender con cuatro jugadores en el fondo y la presencia del Corcho Rodríguez delate de la línea de atrás. La lesión de Gonzalo Piñeiro le abrió una incógnita al DT, porque si el Chino estuviese en plenitud iba a ser el titular en lugar de Sosa. Las chances de que sea el colombiano Manyoma su reemplazo son mínimas Para colmo el chileno Javier Altamirano no viajó junto al plantel.

El historial entre Estudiantes y Central Córdoba cuenta con un total de siete enfrentamientos con tres triunfos del Pincha (dos como visitante), tres empates y una derrota.