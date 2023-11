Fede Bal contó como superó su adicción al sexo tras la escandalosa separación con Sofi Aldrey

Fede Bal estuvo en el ojo de la tormenta tras la escandalosa separación con Sofía Aldrey hace algunos meses. La ex novia del actor descubrió que le estaba siendo infiel y este comenzó a visitar a un psicólogo para tratar la infidelidad.

Tras 9 meses de tratamiento, el hijo de Carmen Barbieri reveló los avances que tuvo gracias a la terapia y reconoció sus errores del pasado. Guido Záffora, panelista de Intrusos, le consultó a Federico si era adicto al sexo y el actor fue contundente.

“Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen. No por ellas necesariamente”, aseguró Fede en el programa.

Tras estas declaraciones, Federico profundizó en este tema. “Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes. A diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días”, explicó y añadió: “Mi necesidad no es la de hacer el amor todos los días, a la mañana, a la noche y a la tarde. Es una cosa de estímulos, necesito que me llegue una fotito de mi novia. Algo. Tal vez esta semana no hacemos el amor, pero necesito saber que te gusto”.