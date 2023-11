La denuncia que no fue: libertarios ya no hablan de fraude

Los libertarios ya no hablan de fraude pero reclaman que se extremen controles sobre el escrutinio / web

El abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, aseguró que desde el partido que impulsa la candidatura presidencial de Javier Milei no han denunciado fraude sino que pidieron a la Justicia que se extremen los recaudos ante algunas situaciones que supieron ocurrió durante las elecciones del 22 octubre.

La declaración del letrado había sido reclamada por el fiscal electoral Ramiro González luego de que los libertarios denunciaran un “fraude colosal”, ya que aseguraban haber recibido información respecto a que cuando Gendarmería tomaba el control de las urnas tras la votación y cuando ya habían dejado el lugar sus fiscales, se emitieron algunos resultados que diferían a aquellos que se habían constatado.

En función de ello, el fiscal electoral inició una investigación preliminar y para “despejar” dudas es que los citó a los apoderados, Viola y Karina Milei, aunque la hermana del líder libertario no se presentó porque estaba en Córdoba tras haber participado del cierre de campaña.

“No se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre y con la única intensión de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones”, señaló Viola.

Además, aclaró que “la presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento”.

Al haber señalado en la presentación a Gendarmería, ahora el abogado explicó que no se trató de denunciar a “ninguna de las Fuerzas de Seguridad” y que confían en que se van a adoptar los recaudos de cara a la segunda vuelta del próximo domingo.

Por último, al ser consultado por el fiscal si han impugnado algún resultado electoral, el abogado señaló que sí ocurrió en Formosa y la Justicia les dio la razón, aunque no en la categoría Presidente de la Nación.

Ahora, la Fiscalía tiene que resolver si con los elementos que tienen configura para emprender una investigación formal o bien pedir el archivo de la misma.

Malestar

Según trascendió, la denuncia sobre supuesto fraude y los cañones apuntados hacia la Gendarmería, generó malestar en las propias filas libertarias. Una de las dirigentes que alzó la voz fue Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Milei.

“La presentación la hicieron Karina y Santiago Viola, que son apoderados del frente”, se desligó Villarruel. “Yo quise siempre dar un mensaje de apoyo a la Gendarmería. Pueden haber ocurrido situaciones puntuales que la Justicia deberá investigar. Pero sabemos que los hombres de la Gendarmería están con La Libertad Avanza, desempañan su función con todo esmero, y nuestra confianza es con todos ellos. Quiero aprovechar para puntualizar que son situaciones puntuales”, agregó.

También tomó distancia de las alertas de fraude: “Eso lo tienen que responder los que hicieron la presentación, esas situaciones no las conozco para afirmarlas (...) Como persona del derecho, considero que esto lo tiene que investigar la Justicia. Por mi parte, más allá de que hay cuestiones puntuales, el espíritu del pueblo va a ser respetado este domingo”, se diferenció.

Claro que la candidata a vice no fue la única dirigente que se mostró en desacuerdo con la denuncia. “Si hay algo raro, vamos a ser los primeros en salir a decirlo. Pero se tendría que haber pedido extremar precauciones, en lugar de denunciar fraude por algo que todavía no sucedió. La prevención es algo con lo que estamos todos de acuerdo. Pero no hay nadie en el espacio que coincida con decir de antemano que va a haber fraude”, sostuvo un dirigente del frente libertario.

OTRO RECLAMO

En medio de la polémica, la Libertad Avanza pidió a la Cámara Nacional Electoral que ordene particular atención a Migraciones ante la supuesta posibilidad de que grupos organizados sean ingresados a territorio argentino para poder votar en el balotaje del próximo domingo.

El planteo es para que se ordene al organismo y en las fechas cercanas previa y posterior a la segunda vuelta en lo que se refiere al ingreso y egreso de personas a la Argentina provenientes de países limítrofes, principalmente en la frontera norte.

Si bien no está prohibido que un ciudadano argentino ingrese al país para ir a votar, el abogado Santiago Viola, uno de los apoderado del espacio que impulsa la candidatura de Javier Milei, apuntó contra supuestos “grupos organizados”.

Incluso, de aquellos que se trasladen con boletas con “cualquiera de las alianzas participantes de la segunda vuelta y con elementos de propaganda política”.

El pedido está fundado en la “legalidad y transparencia del acto electoral” del próximo domingo tal cual señalaron en la presentación.