El Lobo regresa a las prácticas con un problema lateral: Enrique es baja y Guiffrey, duda

Luego del empate frente a Arsenal y del fin de semana libre, el plantel tripero regresará a los entrenamientos esta mañana en Estancia Chica con vistas al encuentro de la anteúltima fecha de la Copa de la Liga ante Atlético Tucumán, programado para el próximo viernes desde las 21.00 en el Bosque.

Todo parece indicar que Guillermo Enrique estará -al menos- fuera del partido del viernes, ya que sintió una molestia muscular el viernes en Sarandí que obligó a su inmediata salida y el ingreso de Luciano Gómez a los 35 minutos de la primera etapa.

Hoy por la mañana el cuerpo médico albiazul tendrá el diagnóstico por imágenes que confirmará el tenor de la lesión, pero por menor que sea marginará al correntino del juego ante los tucumanos y del resultado de los estudios dependerá su presencia frente a Banfield, con el receso por la fecha de eliminatorias como aliado. De todas maneras, se teme un desgarro para el defensor que con la llegada de Leonardo Madelón recuperó su lugar como titular.

Es un hecho que en su lugar -como sucedió el viernes- Leonardo Madelón se inclinará por Gómez y no por Bautista Barros Schelotto, quien también integró el banco de relevos en el Viaducto. Sería la primera titularidad para el exlateral de Independiente, quien debutó ingresando justamente ante su anterior club pero que en los últimos cinco juegos acumuló minutos ingresando desde el banco de relevos.

Por otra parte, el cuerpo médico viene siguiendo la evolución de Germán Guiffrey, quien quedó al margen del partido ante Arsenal a raíz de haber sufrido un esguince del tobillo izquierdo. Dependerá del dolor y la inflamación, pero asoma como difícil su recuperación absoluta. Ahí, dependerá del jugador si estribado o infiltrado puede ser de la partida en un partido clave en el que no se pueden dar ventajas de ningún tipo.

Si bien Rodrigo Gallo fue titular en el Viaducto, no habría que descartar una postura más ofensiva en el Bosque y que en caso de no poder regresar Guiffrey, sea Benjamín Domínguez quien se sume al once titular con Nicolás Colazo marcando la punta izquierda de la defensa.

Madelón elogió el ingreso de Benjamín Domínguez ante Arsenal y el Nene podría ser titular

“Benja es una carta buena. Quizá contra Arsenal era 10 o 15 minutos antes. No la vi. A veces tengo derecho a no ver todo. Entró bien y desequilibró por el sector izquierdo”, dijo Leonardo Madelón en la conferencia de prensa en el estadio Julio Humberto Grondona. Por eso, y por la necesidad de ganar el partido contra el Decano tucumano, Domínguez asoma con chances de recuperar su lugar en la formación inicial.

Eric Ramírez no trabajó con normalidad la semana pasada, aunque a pesar de una molestia a causa de un golpe pudo jugar el partido frente a Arsenal y se espera que llegue en óptimas condiciones al enfrentamiento contra los dirigidos por la dupla Orsi-Gómez.

Si bien apenas es el inicio de la semana de trabajo -corta y clave al mismo tiempo- la probable formación tripera sería con Tomás Durso; Luciano Gómez, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis, Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Igualmente, el cuerpo técnico tripero seguramente esperará a la práctica de pelota parada del jueves para definir la formación titular, aunque el miércoles seguramente habrá una práctica de fútbol formal que dejará pistas claras sobre el once elegido, aunque desde su llegada Madelón encontró una base a la que le fue modificando pequeños detalles, como el ingreso de Pablo De Blasis y su posterior ubicación al lado del uruguayo Saravia y luego la continuidad de Colazo como volante por la izquierda en las últimas jornadas.

Gimnasia depende de sí mismo en este tramo final de la temporada, aunque necesita quedarse con la victoria en casa para no quedar expuesto a otros resultados que obliguen a cuentas demasiado finas y a jugarse el año en la cancha de Banfield en la última fecha de la Copa. En esa última jornada, habrá dos duelos que pueden ser a todo o nada: Vélez Sarsfield-Colón y Unión-Tigre, todos ellos hasta ahora con mayor o menor compromiso con ese abismo que significa la pérdida de la categoría