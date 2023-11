VIDEO. Desde niñas hasta abuelas: la pasión por la danza que reúne a cientos de bailarines en Melchor Romero

Gisela Lattanzio es la cabeza de un proyecto que le abre los brazos a todos en Melchor Romero. Su estudio, Fitness Dance, ubicado en 173 Y 522, va detrás del sueño de poder viajar a la Final Nacional de Danza, que se llevará a cabo este mes en Mar del Plata.

Para ello, deberán reunir el dinero necesario para que viajen sus 130 bailarines, desde los tres años en adelante. Con esta misión en la cabeza, cada uno de los vecinos aportan a diario para llegar a la meta con rifas, bingos, sorteos y más.

Este año fueron al Campeonato Argentina Baila con todo el equipo de profesores, conformado por Mili, Tacho y Pili, y sus alumnos. “Nos fue excelente, tuvimos puntajes altísimos, fuimos primeros en cada categoría y clasificamos a la Final Nacional, que se va a hacer en Mar del Plata y va a ir gente desde Tierra del Fuego hasta Jujuy”, contó Gisela.

“Es un torneo muy lindo y, la verdad, se hizo muy difícil a la hora de tener que pagarlo. Nosotros lo planificamos desde marzo y es difícil porque un adulto viaja solo pero los nenes tienen que viajar con las mamás, los papás o los hermanitos. Pero los papás pusieron todo, hicieron rifas, bingos, matiné, vivos para vender ropa, de todo”, agregó.

El viaje será el 24 de noviembre “así que hasta el 20 o 21 vamos a estar haciendo cosas para solventar los gastos”. La competencia en Mar del Plata empieza el 23 de noviembre pero su estilo, estilos urbanos, compite el sábado 25 “así que vamos a llegar el 24, el 25 desde la mañana a la noche van a estar todas las categorías, desde Infantil A, Infantil B, Adultas y las chicas de Zumba, que es su primera competencia”.

En total se movilizarán 130 alumnos, más los grupos de exhibición y los familiares de los niños.

“Vamos todos o no va ninguno”

Gisela encaró este proyecto dejando en claro a padres y niños, desde la primera reunión en marzo, que “vamos todos, como sea. Y si uno no puede ir, no va ninguno”. “No me permitiría jamás que un chico no pueda viajar porque un papá no pudo llegar”, añadió. Por ello, la labor diaria para recaudar el dinero es en conjunto y todos aportan su granito de arena, desde el lugar que puedan.

“Siempre digo lo mismo y lo hablamos con los papás: mi idea es que siempre tengan todos las mismas posibilidades de hacer todo. Nos ha pasado que no pueden y muchas veces el estudio se hace cargo”, explicó Lattanzio.

“La gente nos está ayudando en el barrio para los bingos. Hubo gente que nos donó una heladera y los de Infantil A hicieron una rifa para toda la categoría. Los de Infantil B hicieron una matiné hermosa con todos los chicos del barrio”, contó.

Cómo ayudar

“El viaje empieza cuando nos paramos acá en la puerta y van llegando los micros. Después, el resultado es secundario aunque a todos nos gusta ganar”, afirmó emocionada, recordando que “me ha pasado de ir a competir a Pinamar y gente con la que viajé no conocía el mar, lo conoció ahí”.

Por ello, detrás del sueño de competir a nivel nacional se esconde la ilusión de que muchos chicos puedan vivir una experiencia única, junto a sus amigos y familia. Quienes quieran y puedan colaborar, se pueden comunicar a sus redes sociales (Instagram: Estudio Fitness Dance Gisela Lattanzio) y ser parte de este camino.

“Además queremos que la gente que nos va a conocer ahora sepa que acá, desde los tres años en adelante, hay un espacio donde la gente viene a ser feliz, más allá de la competencia”, dice quien pasa sus días dedicada a los vecinos de Melchor Romero.

Es que Gisela Lattanzio no es solo la profe de danza: “También soy profesional de la salud acá en Romero. A la mañana soy enfermera y a la tarde me dedico a la danza para todas las edades”.

“La danza es costosa, es un deporte muy importante porque no solo ayuda a lo físico, también a la cabeza, a conectar con otras cosas. Acá no solo viene el nene, también viene el hermano, la mamá, la abuela. Viene toda la familia”, destacó.