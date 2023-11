Espionaje: el diputado K dice que es “otra víctima”

“Tuve tres intercambios con esta persona -por el detenido “agente inorgánico” Ariel Zanchetta-, a quien no conozco, no tengo la menor idea de quién es, nunca le pedí información y mucho menos le compré información. Solamente tuve un contacto cuando un compañero me dijo que lo atendiera, que era un periodista de Junín”. Así el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade buscó desvincularse del escándalo de espionaje, al tiempo que denunció que se trata de “una operación para descalificar el juicio político” a los integrantes de la Corte Suprema.

En esta línea, Tailhade se presentó como “querellante” en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, jueces y otros personajes públicos por parte de un expolicía calificado por la Justicia como “agente inorgánico” de inteligencia.

El diputado oficialista sostiene que también él fue víctima de tareas de espionaje ilegal, pese a que la oposición lo responsabiliza como autor. “Tan solo basta acudir a las portadas de los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro señalado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga en autos”, advirtió.

Desde la oposición pidieron que sea investigado por una Comisión Bicameral por presunta obtención de datos privados de Elisa Carrió, Luis Juez y por la filtración de los chats de jueces, funcionarios porteños, fiscales y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido en octubre de 2022 invitados por dos directivos del Grupo Clarín.

“No hace falta enfatizar que en el dictamen de esta Fiscalía que ha trascendido a la opinión pública no me encuentro mencionado en ninguna de las 169 páginas que integran ese documento”, contrapuso el diputado oficialista.

Luego afirmó que “lo que están haciendo es una operación, que fue armada por (el presidente del máximo tribunal) Horacio Rosatti y (el ex funcionario judicial) Silvio Robles”.

RECHAZO DE ADEPA

Mientras, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas salió ayer a cruzar al diputado kirchnerista. “ADEPA deplora las expresiones del diputado nacional Rodolfo Tailhade en las que acusó a diversos periodistas de ´responder´ a un funcionario de la Corte Suprema de la Nación y de realizar ´operaciones y maniobras´ para descalificar el juicio político al máximo tribunal”, sostuvo la entidad en un mensaje en las redes sociales.