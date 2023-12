Por las nubes: los pasajes aéreos suben hasta 100%

Las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis “Toto” Caputo repercutieron en casi todos los órdenes de la economía y uno de los tantos sectores que aumentaron notablemente sus precios fueron las compañías aéreas.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, en tan solo un día, subieron hasta un 100 por ciento el valor de sus pasajes, mientras que empresas privadas decidieron suspender momentáneamente las ventas y en sus páginas web solo permiten reservar los boletos pero sin completar el pago. El argumento: no tienen “tarifa definida”.

De esta manera todos los usuarios que tenían planeado comprar sus tickets para las vacaciones deberán esperar hasta que las aerolíneas establezcan las nuevas tarifas o pagar los nuevos precios dispuestos por la empresa nacional.

En ese sentido vale indicar que en la compañía de bandera tanto en los vuelos de cabotaje como en los internacionales en un principio el aumento de precios fue del 50% promedio, pero en tan solo 24 horas se produjeron nuevas remarcaciones y los incrementos alcanzaron al 100%.

Por citar algunos ejemplos, durante la jornada de ayer el pasaje a Florianópolis pasó de los $140 mil a los $195 mil (35% más); a Río de Janeiro de $190 mil a $270 mil (38% más); a Bariloche $40 mil a $60 mil (50% más) y a Córdoba de $20 mil a $38 mil (90% más).

Pero los viajantes no fueron los únicos damnificados por esto, las agencias de turismo son otras de las grandes perjudicadas. Es que los aumentos y la falta de precisiones en ciertos anuncios como los cambios en el cobro del Impuesto PAIS, generaron una fuerte incertidumbre que derivó en una alteración del normal funcionamiento de estos servicios.

De todos modos, desde el sector estimaron que el ajuste no golpeara de lleno a quienes vacacionarán esta temporada ya que muchos de ellos reservaron sus pasajes y paquetes antes del balotaje, incluso muchos lo hicieron antes de las generales de octubre. Pero para aquellos turistas que dejaron todo para último momento el impacto será fuerte.

Día de incertidumbre

El jueves estuvo marcado por la incertidumbre en el sector turístico, ya que al escenario de confusión generado por la modificación de los impuestos se le sumó la decisión de las aerolíneas privadas de restringir la venta de pasajes lo que solo provocó más inquietud en las agencias de viaje.

Es que luego del anuncio del paquete de medidas económicas impulsado por el Gobierno nacional las aerolíneas privadas tomaron la decisión de reducir la disponibilidad de vuelos, para así no sobrevender asientos a tarifas que luego quedarán superadas y deberán ser reajustadas. Por ese motivo algunas agencias de turismo tuvieron que frenar sus operaciones durante gran parte del día jueves.

“Preferimos no vender antes que terminar cerrando operaciones a precios que después quedarán rápidamente superados. En definitiva esto también es como un comercio, y si vos no conocés bien el costo de reposición, no te conviene vender”, explicó al respecto un operador turístico. Esto se debe a que los sistemas de reservas demoran al menos 24 horas en impactar, por lo que esa fue la única forma de evitar las pérdidas.

Ante la preocupación de los turistas, desde la agencia estimaron que a lo largo del día de hoy las operaciones deberían empezar a normalizarse, porque ningún operador turístico está en condiciones de dejar de hacer “caja” por más de 24 horas.

Pero no todos se mostraron tan optimistas, otro operador de gran experiencia en el rubro manifestó que “hasta el sábado es difícil que esto se normalice”. En esa línea argumentó que “los cambios en los sistemas son complejos, y acá estamos hablando de modificaciones que pueden rondar el millón de pesos. Nadie va a arriesgarse a perder semejante suma en un pasaje. Prefieren bajar la persiana un par de días”.