Con el verano, llegan las chances de conseguir un trabajo de temporada

En tiempos de precariedad laboral, inflación e incertidumbre, hay una variable que en nuestro país se mantiene más o menos estable: la de los empleos temporales, que pueden resultar una buena oportunidad para arrancar en el mercado laboral –en el caso de los más jóvenes- o para ganar un dinero extra.

Expertos en Recursos Humanos coinciden en que, más allá de las fluctuaciones de coyuntura, las ofertas de empleo temporal suben más del 10 % entre noviembre y marzo por variables fijas, como son la temporada turística y las fiestas navideñas. Esto impacta, sobre todo, en logística (35% de las vacantes abiertas son de este sector para operarios/as de carga y descarga) y en rubros como el hotelero y el gastronómico.

Una de las principales consultoras en RRHH del país tiene un programa destinado a cubrir esa alta demanda de perfiles que surge por las búsquedas laborales en temporada alta y relevos en las vacaciones. Los perfiles eventuales más buscados son los de mucamas, camareros, bacheros, ayudantes de cocina, cocineros, personal de montaje, limpieza y para áreas públicas.

Alejandra, de 35 años, lleva ya cuatro temporadas trabajando en la Costa. Y va por la próxima. Según cuenta, “la primera vez fui como ayudante de cocina en Mar Azul. Al siguiente año me contrataron para limpieza de cabañas; el tercer año trabajé de mucama en un apart hotel en Las Gaviotas y el año pasado ocupé el puesto de cafetería en ese mismo lugar”, al que regresará después de Navidad para sumarse de nuevo como personal de limpieza.

Acordó por contrato un sueldo de 400 mil pesos mensuales por ocho horas de trabajo, sin francos y ajustable por inflación. “Este tipo de trabajo no me permite ahorrar, pero sí vivir unos meses y comprar algunas cosas que me hacen falta y de otra manera no podría. El año pasado me fue bien, aunque eran otros los precios y para mayo ya no tenía más plata”, revela Alejandra, sugiriendo que ni la austeridad más rígida logra estirar mucho más aquel ingreso. En algunos puestos se puede mejorar el sueldo con horas extras y propinas.

Alejandra se inició en esta modalidad a instancias de una amiga que la convenció de probar suerte. En los primeros veranos la contrataron por currículum, pero ahora ya tejió su propia red de contactos. “Conocés gente y se te abren oportunidades”, explica, “después ves qué te conviene por el sueldo y otras cuestiones”. En su caso, eligió retomar la relación laboral con el mismo empleador porque está “conforme con lo que cobro, cómoda y tengo un hermoso equipo de trabajo”.

Alejandra confirmó su puesto de esta temporada inmediatamente después de las vacaciones de invierno y por estos días se prepara para viajar. Considera que es “una experiencia muy linda, a pesar de lo cansadora” que puede resultar. Es que, más allá de lo económico, se declara “enamorada de Villa Gesell, Mar de las Pampas y Mar Azul. Hay una paz increíble y mucha gente buenísima”. Celebra también “las dos horas que tengo para salir a caminar o disfrutar de la playa y tener gente amiga” con la que se mantiene en contacto durante todo el año. “Ya me están preguntando cuándo llego”, cuenta.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación en la Argentina fue del 6,2% en el segundo trimestre de 2023, con un leve descenso en La Plata, que pasó del 7,1 por ciento del primer trimestre a 5,5 por ciento en el segundo. Esto significa, según el relevamiento oficial, que hay 26.000 personas sin empleo registrado en la Región. Otro índice que merece especial atención es el de la subocupación, que trepó a 10,6% en todo el país en el segundo trimestre de este año que termina.

Hernán Giordani lidera desde hace 15 años la consultora Mooks Recursos Humanos, orientada a la búsqueda de puestos de trabajo efectivos, aunque reconoce tener clientes que refuerzan su estructura en esta época del año.

“Históricamente, después del 10 de diciembre se duerme el mercado - salvo para bazares o hipermercados- y hay un pico de toma de personal en el mes de enero, que llega hasta marzo o abril en todo tipo de empresas, con una fuerte incorporación de gente”, detalla Giordani, no sin aclarar que en la región de La Plata abundan las Pymes, con dotaciones que no superan las 100 personas.

Los clasificados en EL DIA

Un rápido repaso por la sección de Clasificados de EL DIA permite observar que el 50 % de los avisos de empleos pedidos es para comercios, sobre todo supermercados, en tanto que la oferta en gastronomía alcanza a un número similar.

“Es un rubro complicado –describe Giordani aludiendo a este último-, de alta rotación, bajos ingresos y mucha informalidad”, en el que la búsqueda de personal se realiza, sobre todo, por redes sociales o portales laborales.

“Para reclutar perfiles más complejos y específicos utlizamos Linkedin”, aclara el director de Mooks, en particular si se trata de empresas de tecnología que requieren de selectores especiales, ya que “no todos manejan el lenguaje y son las ofertas más competitivas. A esos talentos hay que salir a cazarlos”.

Luciano es un Licenciado en Comunicación Social de 29 años oriundo de Necochea, que desembarcó en La Plata hace 12, para estudiar esa carrera. Parte de los gastos de su estadía los costeó trabajando todos los veranos, durante una década, en locales gastronómicos de su ciudad.

“Empecé a los 17 años para juntar la plata para venir a instalarme”, explica, en bares y restaurantes a cuyos dueños conocía su familia por estar cerca de su casa. Asegura que el movimiento arranca en diciembre, justo antes de las Fiestas, y se mantiene hasta marzo. “Si sos mozo no te daban libre ni el día de Navidad o Año Nuevo y trabajás sin francos, de domingo a domingo. La temporada te exprime, pero a mi me permitió ahorrar dinero para mis gastos, ropa, comida y venir a La Plata”.

¿Contratos? Ni de casualidad. “Todo de palabra y en negro, te podían echar en cualquier momento”, confirma. De cualquier modo, son muchas las personas de Necochea y ciudades similares que activan la búsqueda de este tipo de trabajos desde octubre o noviembre, “porque se necesita como refuerzo” en localidades que, básicamente, viven del turismo. “Crecen mucho en verano”, apunta Luciano, “y hay que aprovechar ese momento para hacer un mango extra. El resto del año no hay mucha vida”.

El joven mantuvo aquella rutina hasta hace dos años, porque “había terminado de cursar y necesitaba crecer profesionalmente”, revela. Durante el año trabajaba en nuestra ciudad haciendo radio, en proyectos que le hacían ganar experiencia, pero no dinero.

GUARDIANES DEL RÍO

No todos los trabajos de verano o temporada son en locales gastronómicos u hotelería. Matías (29) puede dar fe de ello. Hijo de un guardavidas, este profesor de Educación Física siguió los pasos de su padre y desde hace ocho temporadas trabaja en las costas de Magdalena.

“Nos contrata la Municipalidad para cuidar el Río, como mínimo, por 150 días ininterrumpidos”, detalla. Cuando termina el verano, las chances para continuar con ese tipo de tareas son prácticamente nulas en aquella ciudad.

“Fuera de la temporada hay piletas climatizadas y clubes con diferentes actividades relacionadas con espejos de agua que requieren la supervisión de un profesional guardavida, pero en Magdalena hay una sola pileta climatizada y nosotros somos ocho cubriendo las playas de aquí y de Atalaya”, indica Matías, quien hace algunos años sorteó esa dificultad trabajando como socorrista en España. A su regreso, “empalmó” con el verano argentino.

Al salario de los guardavidas lo regula un decreto de 1989, que lo estipula de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil, ajustable a las paritarias de cada municipio, por 36 horas semanales y un franco. A esa suma se le agregan los adicionales por antigüedad y actividad de riesgo.

Matías trabaja de lunes a viernes de 14 a 19 horas y los fines de semana de 9 a 19 horas. El salario le preocupa, pero, mucho más, tener garantizados los elementos adecuados para la seguridad y rescates: “No es como en una oficina, en la que lo peor que te puede pasar es que se te rompa el aire acondicionado. Acá es grave no tener la embarcación para asistir rápido a alguien que se está ahogando, un cardiodesfibrilador para una persona que sufre un paro cardíaco o el handy para convocar a la ambulancia”, destaca.