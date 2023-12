Macri cargó contra Riquelme tras perder las elecciones en Boca: "Que corrija la forma personalista de conducir el club"

Este domingo, Boca eligió nuevo presidente. En una elección ordenada y con una gran cantidad de socios presentes, Juan Román Riquelme fue elegido junto a Jorge Amor Ameal, quien será su vice.

Lo cierto es que del otro lado, estaban Andrés Ibarra y su candidato a vice, nada más y nada menos que Mauricio Macri. Fue este último, quien realizó un descargo en redes sociales y criticó la forma de manejar el club que tiene el ex 10 "xeneize".

"Nuestro querido club tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional. Y la forma en que transcurrió la elección de ayer no hizo más que confirmarlo. No puedo dejar de recordar el día en que ese jovencito firmaba con Boca en 1996. Una institución con valores, ordenada y profesional, le dio junto a un gran plantel la oportunidad de llegar donde llegó", comenzó relatando el ex mandatario nacional.

En referencia a Riquelme, señaló: "Espero que en este nuevo período se conecte con la grandeza de Boca y también con la humildad de saber que está en un club con más de 100 años de historia y de gloria. Que sepa corregir la forma arbitraria y personalista de conducir el club. Boca siempre tiene que estar por encima de todo y de todos. Lo deseo por el bien de Boca, al que tanto quiero".

Por último, agradeció a Ibarra por convocarlo y manifestó: "Gracias a Andrés por liderar nuestra propuesta de ponerle gestión a la pasión y gracias a todos los que fueron a votar ayer con respeto y amor por Boca".