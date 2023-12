Duro mensaje de la Iglesia al Gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, aseguró que “no hay modo posible de construir la paz” si el pan no llega “a todos” y “principalmente” a “todos los chicos y chicas” del país.

Lo dijo durante el mensaje con motivo de la Navidad y que difundió la CEA. En esa línea, Ojea instó a los argentinos a “preocuparse” para alcanzar esa meta.

“Debemos preocuparnos por que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario principalmente nuestros chicos, si no hay modo posible de construir la paz”, indicó.

Además, sostuvo que “el Niño Jesús tiene una preocupación especial por la paz, él ha venido a traer la paz”.

“Tenemos verdaderamente una preocupación seria para que el alimento pueda llegar a todos los chicos y chicas de nuestra Patria”, señaló.

Y continuó: “Si no nos preocupamos por ellos, nos despreocupamos, y si nos despreocupamos, seremos hombres y mujeres sin horizonte, hombres y mujeres cuyas vidas no valen la pena”.

Para Ojea, “Dios se ha hecho un ser humano y ha venido a compartir la vida con nosotros; desde el comienzo, él ha querido ser un niño como nosotros y vivir la experiencia del nacer”.

Para finalizar, Ojea pidió que Dios le conceda “junto al Niño Jesús rescatar estas preocupaciones esenciales que nos van a llevar a vivir a fondo el misterio de la Nochebuena y de la Navidad, hacernos buenos, configurados con Jesús para poder servir cada día mejor a nuestros hermanos”.