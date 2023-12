Estudiantes vende a otro de sus pilares: el Corcho Rodríguez se va a Monterrey de México

Estudiantes acordó en las últimas horas la transferencia de uno de los referentes del plantel. El volante central Jorge Corcho Rodríguez jugará la próxima temporada en el Monterrey de México.

Según trascendió, el acuerdo entre la directiva de Rayados y la del Pincha terminó en una compra por el jugador nacido en Mendoza, por lo que solamente falta arreglar detalles referentes al contrato del mismo.

Rodríguez arribó a Estudiantes en febrero de 2021 proveniente desde Banfield y actualmente tenía contrato vigente hasta diciembre de 2025.

En los últimas semanas había recibido varios sondeos como por ejemplo Boca. Con 28 años tendrá su primera experiencia en el exterior y compartirá plantel con el ex jugador del Lobo Maximiliano Meza, el ex River Rogelio Funes Mori y el arquero Esteban Andrada (ex Boca y Lanús).

Jugó 133 partidos con la camiseta de Estudiantes, fue pilar del equipo y convirtió 2 goles, ante Independiente y Barracas Central.

El futbolista podría viajar el lunes rumbo a México para someterse a la revisión médica y firmar su contrato en Rayados, donde será compañero de los argentinos Esteban Andrada, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori.

La salida del “Corcho” se suma a las ventas recientes de Santiago Núñez al Santos Laguna y de Leonardo Godoy a Athletico Paranaense, mientras que el plantel ya tenía las bajas de Mariano Andújar y Mauro Boselli, que decidieron ponerle punto final a sus carreras deportivas.