El infierno no afloja: bronca por otra jornada de cortes de luz en amplias zonas de la Ciudad

Otra vez, el servicio eléctrico volvió a fallar en diversas áreas de la Ciudad, tanto en el casco como en las localidades y reapareció la bronca entre vecinos que buscaban un poco de alivio a través de los artefactos de refrigeración y vieron alteradas sus actividades comerciales.

Según los reclamos que recibió este diario, hubo cortes que se extendieron sobre este fin de semana por periodos de hasta 14 horas, como en el caso de la cuadra de 530 entre 29 y 30. Por su parte, en 46 entre 28 y 29, ayer llevaban siete horas de interrupción y venían de otras 12, el viernes. “La luz se fue a las 3 de la tarde y volvió a las 3 de la mañana. Ahora, se volvió a cortar a las 10 de la mañana. En Edelap me dicen que mi reclamo ya está resuelto y no es cierto”, dijo Sabrina. La mujer contó que en esa calle, al borde de la desesperación “vimos pasar a operarios de Edelap y los corrimos para avisarles que seguíamos sin luz”. Cerca de allí, en 34 entre 30 y 31 Javier contó que llevaban varias horas sin luz a media tarde. “Estamos un edificio de cinco pisos, donde vive gente mayor que no puede bajar y no tiene agua”, alertó. Contó que otros propietarios optaron por dejar los departamentos y buscar refugio temporal en la casa de parientes y amigos.

Situaciones similares se vivían en Meridiano V, en la zona del Estadio Único (Tolosa), en Olmos, Hernández y Barrio Norte, entre otros puntos.

Todo en una jornada que sucedió a un viernes lleno de problemas en Gonnet, City Bell, Tolosa y varias zonas del casco urbano.

Los cortes comenzaron por la mañana y se fueron agregando zonas en el inicio de la tarde. Según se Edelap, unas horas más tarde volvía la luz en la mayor parte de las zonas en rojo.

Cortes, por el calor

Desde la firma se asoció el drama con el clima. “Estamos atravesando un trimestre con temperaturas récord históricas. Según lo ha informado públicamente el Servicio Meteorológico Nacional, el más caluroso desde 1961 con ocho olas de calor. En un contexto como este pueden producirse interrupciones puntuales en la red de distribución domiciliaria o zonal como los casos consultados”, se indicó.

La fuente consultada en la compañía, añadió que en la jornada de ayer “hubo interrupciones en sectores puntuales que en todos los casos se han resuelto con la mayor celeridad, a horas de ocurridos”.

En 46 entre 28 y 29 veían operarios y los corrían para avisarles que seguían sin luz

Por otra parte, se respondió a las quejas por cortes reiterados, que “no se registran problemas crónicos, sino coyunturales, contextualizados en un evento climático extremo que afecta no sólo a la Región, sino a todo el país”.

Según Edelap, este año hay menos cortes que otros años. “A pesar la extensa ola de calor y el récord histórico de consumo en todo el sistema eléctrico, la cantidad de interrupciones en nuestra región en este verano es significativamente menor que en veranos anteriores”, se afirmó.

El área de prestación de Edelap tiene alrededor de 250 mil usuarios. No se informó sobre la cantidad de afectados por los cortes de la víspera.

El malestar de los usuarios

Carlos Poveda, vecino de la zona del Estadio, dijo que en la cuadra de 529 entre 29 y 30, llevaban “14 horas sin luz y con mucha bronca”.

En Los Hornos también denunciaron un corte de luz, alrededor de las 15, en la zona de 60 entre 141 y 142. En tanto, en 21 y 65, Laura advirtió que el corte afectaba a una persona con discapacidad que requería de medicación.

Un cuadro similar de angustia manifestó Estela, vecina de 18 entre 68 y 69, quien sostuvo que “llevamos 15 horas sin luz.

A la falta de luz se le sumaba el problema del agua en las zonas de 41 y 131, y 46 y 30.

En la zona del Estadio se asociaba el corte de luz con un festival musical -ver pag. 18-. “Una vez más, se nos corta la luz cuando hay recitales en el Estadio. En octubre, se quemó el transformador de 22 bis y 526 y estuvimos 14 horas sin luz. Los equipos de música que traen son muy potentes y explotan los transformadores”. La fuente consultada en Edelap rechazó de plano esa posibilidad.

Por la mañana, arrancaron mal en Barrio Norte. José, vecino de 9 y 33, dijo que ya habían tenido un corte el viernes. “Para no correr riesgos, corté la llave de la caja y enchufe una portátil a un toma alternativo que hice colocar. Cuando vi que estaba estable, medí para ver cuánto entregaba y luego di luz a toda la casa”, indicó el vecino.

Karina, vecina de 37 entre 23 y 24 le contó que pasó la noche sin luz. “Se cortó a las 21 de ayer (viernes) y volvió hoy (ayer) a las dos de la tarde. A la media hora se volvió a cortar. Está toda la zona afectada. Hay cuadras donde nunca se cortó pero desde diagonal y hasta el semáforo de 39 y 24 no hay luz”, dijo sobre el corte que arrancó el viernes a la noche. “Hay menos agua y ya no se puede ni lavar los platos. Se reserva para lo urgente. Como tengo un familiar cerca, llevé todo lo de heladera”, indicó.

En un edificio sin luz ni agua, algunos vecinos se iban a la casa de parientes y amigos

Otro vecino de esa cuadra opinó que “es un problema de larga data y la falta de inversión en el servicio se materializa con la problemática que atraviesa la ciudad y la sufren todos los vecinos. También, está el tema de los altos costos, con facturas que superan los 8.000 pesos. Sin embargo, para resguardar los electrodomésticos de los cortes hay que comprar grupos electrógenos”.

En un edificio de esa zona, algunos pisos se quedaron sin luz y otros tuvieron baja tensión. Así, empezaron a temer por los electrodomésticos. “No hay una persona que atienda el reclamo y te dé una respuesta clara del momento en que se puede solucionar y nos permita organizarnos. Hoy fui hasta 38 y 24 cuando estaba la cuadrilla. Con un palo le estaban pegando a la caja. Ese era el arreglo que hacían. Me dijeron que nos habían habilitado la luz y en menos de una hora se volvió a cortar”, lamentó.

En 30 46 y 47 Daniel afirmó que la luz volvió a las 3 de la mañana de ayer, “después de 15 horas y a las 10 se volvió a cortar. Reclamamos y no recibimos respuesta”.

Con respecto al corte en Olmos por la tarde, Edelap indicó que se produjo “debido a la salida de servicio de una generadora de energía local”. Ante eso, se indicó que “personal de la empresa realizó maniobras en sus redes con el fin de brindar servicio a través de vías alternativas que posee normalizándolo en menos de dos horas, brindando de esta forma solución a este problema de origen externo a su operación”.