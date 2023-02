Otra noche para el olvido, donde solo acumuló dudas

En deuda. No hay mejor forma de expresar el sentimiento del hincha de Estudiantes luego de una nueva chance desaprovechada por un equipo de Abel Balbo que por momentos no se entiende bien qué es lo que pretende hacer.

El Pincha tiene nombres, jerarquía y experiencia para mucho más de lo que muestra, pero termina siendo reiterativo, repetitivo y muy estático. Todas cualidades que el fútbol de hoy en día no permite. De hecho, las castiga.

Se lo hizo pagar Tigre en aquel lejano estreno por la Liga Profesional. También el humilde Arsenal, que con muy poco lo preocupó mucho. Y estuvo cerca de hacerlo Independiente de Chivilcoy por Copa Argentina hace algunos días. Pero las dos categorías de diferencia son mucho, y el Pincha terminó imponiéndose con holgura tras un primer tiempo complejo.

Con Lanús se repitió la historia. Y el puntero de la Liga Profesional no lo perdonó de la misma manera que el Arse y el Rojo.

Estudiantes volvió a decepcionar en su estadio, ante su gente y sigue sin encontrar el rumbo dentro de un proceso que suma más dudas que puntos.

En otro primer tiempo flojo, en el que prácticamente no generó peligro, el equipo de Balbo no tuvo sorpresa alguna y pese a los goles que tiene en el bolsillo de sus delanteros, no estuvo ni cerca de inflar las redes.

El doble “9” que todo el fútbol argentino querría tener no funciona de la manera que pretende alguien que de eso sabía y mucho.

El experimento con Jorge Rodríguez de volante central y Santiago Ascacibar en una especie de enganche, tampoco. Ni hablar si a todo esto se le suma una noche para el olvido de Matías Godoy, quien tiene arranques que entusiasman, pero que rara vez los finaliza de la manera que las jugadas los piden. Cuestión de lectura. Algo a mejorar para un jugador joven, con un techo todavía alto.

LEA TAMBIÉN Se cumplen 40 años del título Pincha en el Metropolitano ‘82, de la mano de Carlos Bilardo

Lo cierto es que el Pincha se mostró perdido ayer ante Lanús, que no debió hacer mucho para llegar al 1-0.

En la primera que tuvo, tras un córner cedido de manera insólita por Guasone, Juan Canale tomó un rebote soñado en el punto penal. Disparo violentísimo luego de un primer pique y nada que hacer para Andújar.

Así se apagó una primera mitad en la que el equipo no apareció y tampoco lo hicieron los nombres propios. Apenas un cúmulo de intenciones de Rollheiser, que al igual que Godoy juega a pierna cambiada, por lo que ambos terminan cerrándose hacia el medio.

Previsible y estático. Repetido en funciones y sin sorpresa. Los silbidos hacia un Nicolás Ramírez que intentó demostrar personalidad a base de tarjeta, bien podrían haber sido para lo poco hecho por los de Balbo.

cambios rápidos para intentar modificar la ecuación

Para el complemento, el DT buscó una rápida reacción en los suyos, quienes encontraron cierto empuje luego de la infantil expulsión de Leandro Díaz, quien mantuvo un duelo particular con la última línea del León.

Primero fueron José Sosa y Mauro Méndez por Godoy y Boselli, y luego Franco Zapiola por Guasone, con lo que el Corcho pasó a cumplir la función de primer marcador central.

Ante este escenario, Estudiantes buscó hacerse ancho para aprovechar la ventaja numérica frente a un Granate que se replegó bien.

Sin encontrar los caminos y siendo demasiado burocrático en sus movimientos, apenas un cabezazo de Carrillo generó una buena estirada de Lucas Acosta. Y no demasiado más.

Estudiantes sumó su segunda derrota consecutiva de local en un arranque muy lejos del esperado

Inmerso en un embudo de impotencia, Balbo mandó a la cancha a Mateo Pellegrino por Mancuso en lo que representó la última esperanza albirroja.

Sin embargo, pese a los tres centrodelanteros y al hombre de más con respecto a su rival, lo único del local fue un remate desde muy lejos de Zaid Romero, el cual contó con una gran tapada de Acosta.

Ni por arriba ni por abajo. Ni por el medio ni por los costados. Tampoco desde la pelota parada, las cuales tuvo y varias.

Para colmo de males, una fatalidad de Rodríguez sobre el final, sepultó cualquier atisbo de igualdad. Franco Troyanski cambió ese resbalón por gol para darle lugar a muchos murmullos en UNO.

Un equipo que la previa se había dicho que iba a tener facilidad para convertir, no logró inquietar a un oponente que jugó prácticamente un tiempo con diez hombres. Como contrapartida, otra vez no puedo mantener su arco en cero, algo que pasó en tres de los cuatro partidos con Balbo al frente.

Lo cierto es que de aquellas primeras palabras del entrenador a la realidad de Estudiantes, hay un abismo.

El tiempo pasa, los resultados no aparecen y las dudas crecen.