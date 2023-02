Federico Bal rompió el silencio: "Siento que tienen que conocerme para opinar de mí"

En plena temporada en Villa Carlos Paz, donde el actor protagoniza la obra teatral Kinky Boots, ofreció una entrevista a Telefé donde habló del momento personal y laboral que atraviesa.

Luego de la polémica por los chats que salieron a la luz entre Fede Bal y varias mujeres del espectáculo mientras mantenía su relación con Sofía Aldrey, el actor decidió contar la situación que atraviesa desde su lugar, y contó la "herencia" que carga der sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal. Además, asegura que dio la entrevista en este complicado momento para homenajear a sus padres.

“Es un tema. Yo dije que de mis viejos aprendí de lo bueno y de lo malo, de no querer repetir historias. Pero hoy en día siento que en algunas caigo igual, y que en otras hago la diferencia”, sostuvo el actor

Admitió que “laboralmente estoy en mi mejor momento, y emocionalmente creo que estoy en el peor”, comentando además que se siente rechazado por los comentarios que circulan sobre su persona en las redes.

Sobre su vida y cómo le afectan los comentarios de la opinión pública, reconoce que intenta que su vida privada se mantenga privada mientras él pueda manejar lo suyo, refiriéndose a sus declaraciones. Y que no va a poder controlar que de repente haya gente que habla de él. "Soy una persona de 33 años que tiene mucho que resolver y la tele no es el lugar", aseguró el actor en su casa de Villa Carlos Paz. "Soy mucho más de lo que dicen de mí, siento que tienen que conocerme para opinar de mí, pero bueno, si rinde e interesa, entiendo que son los chimentos. Después en dos días sale otra cosa y pasan a otro tema", sentenció.

Además, habló sobre el revuelo que se generó sobre las infidelidades que llevaron a su separación de Sofía Aldrey: “La gravedad de una infidelidad, de una separación o problemas del corazón está simplemente en la intimidad y en el pedido de disculpas a tiempo o a destiempo. Pero me parece que poner un abogado en todo esto es una locura".

En la misma línea, recordó la polémica que giró en torno a la separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal: “Mis viejos se separaron en un momento en el que a mí me dolió mucho. Realmente fue muy feo y durante muchos años se habló de eso, y ellos mismos se ocuparon de que se siga hablando. A mí me dolía porque éramos una familia hermosa, teníamos una familia realmente hermosa… y bueno".

"Lo que heredé de mi viejo son las ganas de crecer en la profesión, no aburrir. En lo personal... muchas mujeres hablan de mi papá como un tipo encantador, y no solo las mujeres, los hombres también. Eso trasciende la sexualidad, habla de lo anfitrión que era, y ahí me veo reflejado en él", declaró nostálgico al hablar de su padre. "Es duro que algunos reconozcan a mi viejo por los programas de chimentos y no por el semejante carrerón que hizo".