Genio y elástico: el tobillo de Messi y la foto viral que desafía a la medicina

Lionel Messi metió un tiro libre este fin de semana que dio la vuelta al mundo. Fue el mismo que le dio la victoria al PSG frente a Lille por 4-3, partido válido por la fecha 24 de la Ligue 1. El video del golazo de La Pulga se hizo viral ese domingo, pero más tarde una foto que da cuenta de la elasticidad de su tobillo derecho, desafiando a todas las leyes de la medicina, también recorre por estas horas las redes sociales.

En el momento del preciso zurdazo, por el que la pelota terminó pegando en el palo izquierdo del arquero para más tarde terminar adentro del arco, se congela esa imagen en la que se ve a la perfección el pie de apoyo de Messi, el cual queda en una curiosa posición. Es que casi que parece parado en el costado exterior de su pie derecho al momento de ejecutar el remate.

Desde todos los ángulos. El golazo de Messi para la victoria de última hora. ¡Disfrútenlo!



pic.twitter.com/nTvz3KWrbB — Ciro Procuna (@cprocuna) February 20, 2023

Esa foto, junto a la leyenda "¿como lo hace?", fue publicada por el usuario de Twitter @Somhiseremfcb, y el posteo consiguió miles de likes. Su pie quedó es esa posición debido a que se desliza sobre el césped por la inercia que genera la potencia de su remate de zurda, el cual se convierte en gol y le da el triunfo al equipo francés. Si bien es una situación que se da en casi todos los futbolistas al momento de patear, la imagen no dejó de sorprender, por lo que se viralizó.

Fue tal la asombro que generó, que el propio diario británico The Sun le dedicó una nota al tobillo elástico de Messi. En ese sentido escribió: "Increíble momento: Lionel Messi casi se rompe el tobillo al anotar un tiro libre". Luego, el sensacionalista periódico londinense asegura que "Lionel Messi anotó un sensacional tiro libre en el último suspiro cuando el Paris Saint-Germain superó al Lille 4-3 en un thriller. Y los fanáticos con ojos de águila no pueden creer que el argentino no se lastimó el tobillo en el proceso después de ver una imagen espantosa del gol".

Además, The Sun se hace eco de los comentarios que los seguidores del campeón del mundo con la Scaloneta realizaron en las redes sociales. Un usuario tuiteó "el mejor tobillo de todos los tiempos", mientras que otro dijo: "No creo que sea una técnica, creo que es un tobillo torcido". Así las cosas, se generó un debate en torno a esa foto que, además del video, está dando la vuelta al mundo.