Fuerza Patria representa al PJ en 14 provincias

La Libertad Avanza (LLA), el PRO, el peronismo y otros sectores como Provincias Unidas presentaron los frentes con los que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

LLA ratificó así su acuerdo con el PRO para la provincia y la ciudad de Buenos Aires, mientras un grupo de gobernadores presentó en sociedad el sello Provincias Unidas, que llevará como candidatos a Facundo Manes y Martín Lousteau.

El peronismo, por su parte, ratificó la unidad que había alcanzado entre todos los sectores para la provincia de Buenos Aires, con la única excepción del Frente Patria Grande Juan Grabois, quien se negó a firmar el acuerdo, pero seguirá negociando según admitieron sus voceros.

La Libertad Avanza concretó alianzas con los gobernadores de Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Misiones. Y concretó acuerdos con el PRO en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal.

Por su parte, el peronismo ratificó la alianza Fuerza Patria en catorce provincias: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, Catamarca, Chaco, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Río Negro y Jujuy.

En tanto en las provincias de San Juan, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Formosa, San Luis, Santa Cruz, La Pampa y Chubut se presentarán con el sello del Partido Justicialista.

Enterritorio porteño, el justicialismo cerró un frente de unidad bajo el sello Fuerza Patria, donde logró integrar a todas las fuerzas políticas que habían competido por afuera en las elecciones legislativas del 18 de mayo, incluido el espacio de Juan Manuel Abal Medina y Partidos y Valores, de Guillermo Moreno.

EN SANTA FE

El peronismo santafesino oficializó un frente electoral en la provincia de Santa Fe bajo el nombre Fuerza Patria, mientras que en Entre Ríos el ex intendente de Paraná Adán Bahl y el ex director de aduanas Guillemo Michel presentaron Fuerza Entre Ríos, el espacio con el que competirán en las elecciones del 26 de octubre.

En tierras salteñas, Fuerza Patria también logró constituirse como frente de la mano del ex gobernador de esa provincia Juan Manuel Urtubey, quien buscará competir para ser senador nacional.

De esta manera, luego de estar distanciado de la estructura formal del peronismo, Urtubey vovlerá a ser candidato en Salta dentro del esquema nacional kirchnerista.