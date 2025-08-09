Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |La “pata” peronista

Schiaretti-Randazzo, una sociedad que sigue con Provincias Unidas

Schiaretti-Randazzo, una sociedad que sigue con Provincias Unidas

Florencio Randazzo

9 de Agosto de 2025
Edición impresa

La insistencia del peronista cordobés Juan Schiaretti en que Florencio Randazzo sea el primer candidato a diputado nacional del flamante frente Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, tiene como uno de los fundamentos una extensa relación personal entre ambos.

En las elecciones de 2023 Randazzo tuvo a su cargo la organización de la campaña presidencial de Schiaretti. El platense, como el cordobés, tiene una trayectoria importante en el peronismo: en 2015 fue precandidato a presidente por el PJ, con el apoyo, entre otros, de Agustín Rossi, de Jorge Taiana y del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien fue considerado como su posible compañero de fórmula. Había ocupado diversos cargos desde concejal, diputado provincial, y fue jefe de Gabinete del gobernador Felipe Solá, que luego lo designó ministro de Gobierno.

Fue además, quien propuso a Martín Lousteau, quien entonces era ministro de la Producción, como presidente del Banco Provincia. El actual senador por el radicalismo fue luego ministro de Economía y Producción de la Nación en la administracción de Cristina Kirchner.

Randazzo, a su vez, fue nombrado ministro del Interior y Transporte el 6 de junio del 2012 también por la presidenta en ese momento, Cristina Kirchner, que luego cuando la candidatura presidencial del platense estaba lanzada, le comunicó que no tenía su apoyo y que debía ser candidato a gobernador de la Provincia. Randazzo no aceptó y en esas circunstancias se produjo el distanciamiento con Cristina y con el Frente para la Victoria.

Alejado del Kirchnerismo, creó el Frente Justicialista Cumplir del que fue candidato a senador en 2017.

Sus discrepancias con el kirchnerismo lo acercaron al peronismo cordobés, que ahora lo impulso, como se ha dicho, para que ocupe el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas, por Buenos Aires. Al mismo tiempo, su compañero en el gabinete de Cristina, Lousteau, es el posible candidato a diputado nacional en primer término por Provincias Unidas. Coincidencias de la vida política.

