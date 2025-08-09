Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad |Se estima que los trabajos finalicen el martes

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

Las tareas de sustitución de los antiguos escaparates, que forman parte del modelo moderno avanzará sobre 7 también

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

Los puestos de flores le ponen color a las calles del centro / d.alday

9 de Agosto de 2025 | 02:06
Edición impresa

A lo largo de los últimos días, el paisaje de la calle 8, en el microcentro, se fue modificando por el reemplazo de puestos callejeros y según se informó desde la Municipalidad, el cambio no se terminará ahí, porque también alcanzará a los de la avenida 7, también en el centro.

Como sucedió con los escaparates de diarios y revistas, ayer por la mañana el local de flores de 8 y 47, fue removido para iniciar la obra de la nueva estructura. La novedad sorprendió a algunos comerciantes del rubro: se indicó que el plan incumple un acuerdo municipal de 2023.

El paisaje sin flores ni colores es difícil de imaginar y ayer por la mañana varios transeúntes se detuvieron al ver la esquina de 8 y 47 vacía.

Desde la Comuna se indicó que con la idea de “modernizar y organizar” el centro se lanzó un proyecto de “renovación” sobre los puestos callejeros, con la instalación de nuevos y pequeños escaparates.

“El puesto de flores va en el mismo lugar. Mañana (por hoy) arranca la obra y se hace una plataforma con una banquina con cemento rápido. El puesto ya está listo, se pre ensambla al pie de obra y se reabre el martes”, indicó una fuente oficial consultada por este diario.

Asimismo, aseguró que la remoción del puesto era necesaria para “llegar al suelo firme” y reconstruirlo, y que las medidas del escaparate nuevo “son las mismas pero lo que va a cambiar es el uso del espacio”.

LE PUEDE INTERESAR

Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes

LE PUEDE INTERESAR

Siguen las quejas por la reducción del Roca

En este mismo marco, una vez finalizados los trabajos sobre calle 8, se avanzará con los puestos callejeros de calle 7.

El plan generó un cruce de versiones entre la gestión local y trabajadores del sector. “Estamos teniendo muchas irregularidades con la autoridad municipal platense. En el año 2023 se realizó un contrato en conjunto con los puestos de flores, en donde entre lo más importante se destacaba la medida de los escaparates (5 metros por 2,15). En ese momento, algunos asociados se vieron obligados a modificarlos, lo que provocó una gran deuda porque el costo el costo rondaba los 5 mil dólares. Ahora este convenio se desconoce y dicen que no tiene validez”, dijo Iara Oraziuk presidenta de la “Asociación de venta de flores, plantas y afines en la vía pública”.

El planteo fue expuesto ante la Defensoría Ciudadana de La Plata, cuya titular, Luciana Bártoli pidió al Ejecutivo Municipal una “instancia de diálogo” con el sector y también información sobre el proyecto. A la vez, indicó que el levantamiento del escaparate de 8 y 47 generó incertidumbre allí.

Ayer, un empleado mostró a este diario que están en forma momentánea en un local del área.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

A 50 km de La Plata: ¿Quién era el conductor que destrozó una Ferrari que cuesta más de un millón de dólares en Ruta 6?

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

Día del Orgasmo Femenino: mitos, tabúes y claves para disfrutar el sexo en la adultez

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Covid: la variante Frankenstein avanza y suma un nuevo síntoma muy particular

Más "onda verde" en La Plata: se implementará en dos corredores de Zona Norte y en Los Hornos
+ Leidas

“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más

Economía y elecciones: Milei, en defensa de su modelo

Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

“Hizo una cadena sólo para hacer campaña”
Últimas noticias de La Ciudad

Ninguno de los 117 médicos pudo revalidar la nota del examen inicial

Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas

Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes

Siguen las quejas por la reducción del Roca
Policiales
Trampa de fuego: dos jubilados muertos en Berisso
Las víctimas del fentanilo llegaron a 76 en todo el país
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Dos policías detenidos por un “puente chino”
Espectáculos
“Yo ya estuve muerta”: el dolor de Julieta Prandi
Todo por dos pesos: Cande, Juli Poggio y más: los famosos que promocionaron productos no autorizados
Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco es muy moderna, no había personajes así”
Vuelve Pity y hay polémica: tocará para 50 mil personas en Vélez
Recomendados para ver “on demand”
Información General
Contra el Alzheimer: destacan dos trabajos argentinos
Murió James Lovell, comandante del Apolo 13
“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Podrá verse desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente
Deportes
“Gimnasia me abrió las puertas y estoy muy agradecido”
Elogios a la sangre joven, el combustible del Pincha
Boca, sin margen de error, juega una final ante Racing
Independiente pretende ponerle freno al andar ganador de River
Rojo se sumó a Racing, pero se quedó sin torneo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla