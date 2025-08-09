Calle 8 se renueva con nuevos puestos callejeros

Los puestos de flores le ponen color a las calles del centro / d.alday

A lo largo de los últimos días, el paisaje de la calle 8, en el microcentro, se fue modificando por el reemplazo de puestos callejeros y según se informó desde la Municipalidad, el cambio no se terminará ahí, porque también alcanzará a los de la avenida 7, también en el centro.

Como sucedió con los escaparates de diarios y revistas, ayer por la mañana el local de flores de 8 y 47, fue removido para iniciar la obra de la nueva estructura. La novedad sorprendió a algunos comerciantes del rubro: se indicó que el plan incumple un acuerdo municipal de 2023.

El paisaje sin flores ni colores es difícil de imaginar y ayer por la mañana varios transeúntes se detuvieron al ver la esquina de 8 y 47 vacía.

Desde la Comuna se indicó que con la idea de “modernizar y organizar” el centro se lanzó un proyecto de “renovación” sobre los puestos callejeros, con la instalación de nuevos y pequeños escaparates.

“El puesto de flores va en el mismo lugar. Mañana (por hoy) arranca la obra y se hace una plataforma con una banquina con cemento rápido. El puesto ya está listo, se pre ensambla al pie de obra y se reabre el martes”, indicó una fuente oficial consultada por este diario.

Asimismo, aseguró que la remoción del puesto era necesaria para “llegar al suelo firme” y reconstruirlo, y que las medidas del escaparate nuevo “son las mismas pero lo que va a cambiar es el uso del espacio”.

En este mismo marco, una vez finalizados los trabajos sobre calle 8, se avanzará con los puestos callejeros de calle 7.

El plan generó un cruce de versiones entre la gestión local y trabajadores del sector. “Estamos teniendo muchas irregularidades con la autoridad municipal platense. En el año 2023 se realizó un contrato en conjunto con los puestos de flores, en donde entre lo más importante se destacaba la medida de los escaparates (5 metros por 2,15). En ese momento, algunos asociados se vieron obligados a modificarlos, lo que provocó una gran deuda porque el costo el costo rondaba los 5 mil dólares. Ahora este convenio se desconoce y dicen que no tiene validez”, dijo Iara Oraziuk presidenta de la “Asociación de venta de flores, plantas y afines en la vía pública”.

El planteo fue expuesto ante la Defensoría Ciudadana de La Plata, cuya titular, Luciana Bártoli pidió al Ejecutivo Municipal una “instancia de diálogo” con el sector y también información sobre el proyecto. A la vez, indicó que el levantamiento del escaparate de 8 y 47 generó incertidumbre allí.

Ayer, un empleado mostró a este diario que están en forma momentánea en un local del área.