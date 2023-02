La Plata en guardia por murciélagos con rabia tras un caso confirmado en Barrio Norte: cómo actuar

La Plata se puso en guardia luego de que se confirmara en las últimas horas un caso de rabia en un murciélago. El mamífero fue hallado en una vivienda de Barrio Norte y luego de los exámenes de rigor se estableció que efectivamente portaba la enfermedad.

Fue desde el Distrito 2 del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires que se alertó sobre la situación, por lo que inmediatamente instaron a los vecinos a vacunar a sus mascotas con la antirrábica ya que son los perros y los gatos quienes pueden infectarse con una mordedura de un murciélago, que luego pueden transmitir la enfermedad a los humanos.

Cabe destacar que esa inmunización debe llevarse a cabo cuando el animal cumplió los 3 meses, mientras que se debe aplicar cada año a modo de refuerzo.

En tanto, se conoció que la semana pasada se halló un ejemplar infectado en la ciudad de Tandil, tal como había ocurrido un mes atrás en la misma localidad. En este sentido, desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis del municipio local dispusieron un operativo especial de vacunación antirrábica destinado a todos los perros y gatos de la región en donde fue hallado el murciélago infectado. De esta forma, el ministerio de Salud bonaerense tiene activas las alarmas en toda la Provincia con el nuevo caso en nuestra ciudad.

Expertos indican que la rabia es una enfermedad infecciosa mortal si no se hace la prevención necesaria, que afecta fundamentalmente al sistema nervioso. Es producida por un virus (el Virus de la Rabia) y se transmite por mordedura, lamedura y/o arañazos de animales mamíferos enfermos de rabia como murciélagos, perros y gatos. En nuestra región los murciélagos son insectívoros, no atacan al hombre o animales, pero si están enfermos o moribundos (murciélagos caídos, desorientados, encontrados de día en sitios no habituales) pueden morder, momento en el que son potenciales transmisores de rabia. En tanto que las aves, reptiles, anfibios, peces o los artrópodos no transmiten la rabia.

Entre la exposición (mordedura, lamido, arañazo) y la aparición de síntomas (período de incubación) pueden pasar 3 a 8 semanas. La herida cura, pero en el caso de que el animal estuviese con rabia, la infección continúa. Este período es variable y depende del sitio de inoculación del virus. La prevalencia esperada de casos positivos para rabia en murciélagos es del 8% anual.

¿Cómo actuamos ante un caso? Se realiza el diagnóstico inicial de rabia, a través de la recepción de muestras sospechosas de estar infectadas con el virus, provistas por los Centros de atención municipales (Zoonosis). La Comuna platense informó que se debe llamar a la Dirección de Zoonosis al 4244827. Allí se le indicará al paciente los pasos a seguir.

Si una persona es mordida, lamida o arañada por un perro, gato o murciélago lo primero que hay que hacer es limpiar la herida. Luego hay que realizar lavado intenso con agua y jabón o con agua y detergente (nunca los 2 juntos, algunos detergentes no se deben usar junto con jabón) durante 15 minutos y enjuagar al “chorro” de la canilla, hasta eliminar los restos de jabón.

Más tarde aplicar alcohol diluido al 70% o ligeramente de menor concentración (prepararlo: en un recipiente limpio colocar un tercio agua corriente -30%- y el resto de alcohol puro 96º de uso medicinal – 70%), alcohol yodado o solución de Iodopovidona. Con gasa estéril secar la piel alrededor de la herida y tapar.

Se recomienda no cepillar, no usar alcohol puro (96º) ni Merthiolate clásico. Si se cree necesario el tratamiento médico de la herida, ir al Centro de Salud u Hospital más cercano. Llevar DNI, Libreta Sanitaria o certificado de vacunación antitetánica y Tarjeta de la Obra Social.

Después, lo más pronto posible, el mordido debe concurrir al Centro de atención Antirrábico al centro antirrábico 52 y 120. Si fuese posible llevar el nombre y la dirección del dueño del animal mordedor.

¿Qué hacer si un perro o un gato entra en contacto con un murciélago caído o es mordido por otro animal mamífero? Consultar lo más pronto posible con un veterinario, o llamar a Centros de atención de control animal. Se indicó que todo perro o gato muerto por accidente de tránsito o murciélago caído en el piso, no debe ser tocado con las manos.