Intendente K disparó contra Alberto: "La gente en los barrios no pregunta por él, sí por la comida”

El intendente ultrakirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, volvió a embestir en duros términos contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Aseguró que “no puede ser candidato” este año, y consideró que la gente en los barrios “por lo primero que pregunta es por la comida”, cuestionando la situación económica y social por la que atraviesa el país.



“Alberto no puede ser el candidato porque uno va a un barrio y la gente primero pregunta por la comida, luego por Cristina (Fernández) y luego por Axel (Kicillof), pero nadie pregunta por Alberto”, dijo el jefe comunal en declaraciones realizadas en un programa televisivo.



Asimismo, consultado por las palabras que brindó el dirigente social, Luis D´Elía, quien aseguró que Alberto Fernández es un “héroe nacional” porque le tocó gestionar una pandemia sin precedentes, Zurro, fue categórico: “hacía rato que no escuchaba una pelotudes tan grande como la que dijo D´Elía. Se me caería la cara de vergüenza”.



Por otra parte, frente a las internas en el oficialismo, Zurro aseveró que la vicepresidenta “arrancaría con un piso de un 40 por ciento, y a partir de allí, si nosotros militamos obvio que ella crecerá y es la mejor candidata tenemos”.



También cargó contra uno de los precandidatos del Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de “llorar” por dos puntos de coparticipación “cuando ellos tienen fortuna”, en alusión a la Ciudad de Buenos Aires. Y agregó: “Larreta no necesita ni gestionar con la plata que tienen. Es un unitario peligroso”.



Frente a esto, el diputado provincial de Juntos de Pehuajo, Fernando Rovello, consideró que las declaraciones de Zurro son “desafortunadas” porque, según dijo, “reconoce públicamente que la gente en los barrios la está pasando mal, que preguntan por la comida, y él, como intendente, está más preocupado por la interna partidaria que de revertir esta compleja situación por la que atraviesa no sólo la ciudad de Pehuajo, sino la Provincia en toda su dimensión”.