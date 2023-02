La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá a Estudiantes jugando en La Plata, recibiendo a Sarmiento de Junín. Mas temprano lo hará San Lorenzo y el plato principal hacia la noche será Vélez - Boca en Liniers. A su vez, desde las 14.30, partidazo en la Liga de España: Real Madrid recibe al Atlético Madrid. A continuación, evento, hora y trasmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 San Lorenzo vs Unión TNT SPORTS

19:15 Estudiantes vs Sarmiento ESPN Premium

19:15 Platense vs Talleres TNT SPORTS

21:30 Vélez vs Boca ESPN Premium

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Real Espanyol vs Real Mallorca STAR + / ESPN

12:15 Cádiz vs Rayo Vallecano DIRECTV

14:30 Real Madrid vs Atlético de Madrid DIRECTV

17:00 Valencia vs Real Sociedad STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Colonia vs Wolfsburgo STAR +

11:30 Hertha Berlín vs Augsburgo STAR +

11:30 RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt STAR +

11:30 Werder Bremen vs VFL Bochum STAR +

11:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund ESPN 2/ STAR +

14:30 Schalke 04 vs Stuttgart STAR +

PREMIER LEAGUE

12:00 Everton vs Aston Villa STAR +

12:00 Leeds vs Southampton STAR +

12:00 Leicester City vs Arsenal STAR + / ESPN

12:00 West Ham vs Nottingham Forest STAR +

14:30 Bournemouth vs Manchester City STAR + / ESPN

16:45 Crystal Palace vs Liverpool STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Angers vs Olympique de Lyon STAR +

17:00 Montpellier vs Lens STAR +

SERIE A

14:00 Empoli vs Napoli ESPN 2/ STAR +

16:45 Lecce vs Sassuolo STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Almagro vs Estudiantes de Río Cuarto

17:00 Deportivo Madryn vs Atlanta

17:00 Brown de Adrogué vs Ferro

17:00 Quilmes vs Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS

17:05 Flandria vs Patronato DIRECTV

19:05 Temperley vs Nueva Chicago TYC SPORTS

20:00 San Martín S.J vs Guemes (SdE)

20:45 Alvarado vs Gimnasia de Mendoza

NBA

22:30 Philadelphia 76ers vs Boston Celtics ESPN 3/ STAR +

PRIMERA "B"

17:00 Comunicaciones vs Deportivo Merlo

17:00 Cañuelas vs Deportivo Armenio

17:00 Acassuso vs Villa San Carlos

19:10 Talleres (RdE) vs Colegiales DIRECTV

ESPN KNOCKOUT

16:00 Jake Paul vs Tommy Fury ESPN 2/ STAR +

WORLD PADEL TOUR

10:00 Semifinal 2 (femenina) DIRECTV

12:00 Semifinal 2 (masculina) DIRECTV

SEIS NACIONES

11:00 Italia vs Irlanda ESPN 3/ STAR +

13:30 Gales vs Inglaterra ESPN 3/ STAR +

SAUDI PRO LEAGUE

12:30 Damac vs Al Nassr DIRECTV

TÍTULO MUNDIAL DE PESO GALLO (OMB)

16:00 Dina Thorslund vs Débora López

PRIMERA C

17:00 Dock Sud vs Argentino de Quilmes

17:00 Liniers vs Central Córdoba de Rosario

18:00 Midland vs Leandro N. Alem

SUPER RUGBY AMERICAS

18:00 Selknam vs Pampas XV ESPN 3/ STAR +

TÍTULO MUNDIAL FIB SUPERLIGERO

23:00 Jeremías Ponce vs Subriel Matías ESPN 2/ STAR +