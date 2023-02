Alan Lescano: “Chirola me pide que haga jugar al equipo”

Alan Lescano viene peleando por un lugar en primera, es una de las alternativas mejor conceptuadas por Chirola Romero y espera su chance de titularidad, aunque la alegría de su primer grito no haya sido completa.

- ¿Más allá de la eliminación, como viviste tu primer gol? ¿Alcanzaste a disfrutarlo?

- Y, la verdad que muy bien, muy contento por poder marcar mi primer gol, pero no lo pude disfrutar mucho por como terminó el partido y por como se dio todo.

- ¿Golpeó la derrota por penales con Excursionistas?

- Fue duro por como se dio el partido, teníamos muchas expectativas en la Copa Argentina.

- Te tomaste un tiempo más para poner la pelota contra el palo, ¿siempre hay un segundo más para buscar el hueco y definir?

Alan Lescano debutó en primera con Pipo Gorosito como DT, en la victoria 6-0 sobre Patronato en Paraná

- Depende mucho del momento y como se dé la jugada, yo en ese momento sentí que estaba muy tapado y que podía tomarme un tiempo más y lo hice.

- ¿Te definís como un enganche clásico?

- Sí, puede ser, pero en un doble 5 o interno con 3 volantes me siento muy bien y cómodo. Es donde vengo jugando hace ya mucho tiempo.

- Es donde te ponía Chirola que te conoce bien. ¿Qué te pide?

- Sí, en reserva jugué siempre de interno por izquierda en un 4-3-3. Y me pide que tenga claridad, que haga jugar al equipo y que llegue al área siempre como me gusta a mi, y cuando no tenemos la pelota trabajar para recuperarla y ocupar bien los espacios.

-¿Cómo viven ustedes los más chicos esta chance de jugar en primera que se les dio a todos casi juntos?

- Estamos muy contentos por la oportunidad que se nos está dando. Es una responsabilidad muy grande y nos la tomamos con seriedad. estamos trabajando para lo que viene.

- ¿Qué dicen tu familia y tus amigos de Bolívar sobre este momento tuyo?

- Muy felices y muy emocionados también. Es el sueño que siempre tuve, por lo cual dejé todo. Vine a cumplirlo y ahora que me esta pasando para ellos es todo muy lindo.

- ¿Cómo está integrada tu familia?

- Por mis padres y una hermanita. Somos 4. Mi papá se llama Diego; mamá, Karina. Y mi hermanita se lama Mía.

- ¿Quien es más futbolero, papá o mamá?

“Gimnasia es mi familia, mi casa. Le estoy agradecido por la oportunidad de jugar en primera”

- Uh, esa pregunta es muy difícil porque los dos miran fútbol y les gusta, pero capaz que papá sabe un poco más. En general es una familia que mira muchísimo fútbol.

- ¿Te trajo el exjugador tripero Antonio Piergüidi en aquella prueba en la que también quedó Ignacio Miramón?

- Jugaba en Balonpié. Pierguidi está viviendo en Bolívar y me trajo a probarme. Al siguiente año vino Nacho.

- ¿Costó estar lejos de casa?

- Al principio fue difícil, los primeros meses me costó pero con el tiempo me fui adaptando y gracias a los compañeros y la gente del club se me hizo todo más fácil.

- ¿Qué significa Gimnasia para vos?

- Gimnasia es mi familia, mi casa. Le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de jugar en primera.