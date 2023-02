Andrés Larroque: "Hay una falta de comprensión respecto al rol que debe cumplir Alberto"

En el oficialismo continúan pasándose facturas y el presidente Alberto Fernández sigue siendo el blanco más recurrente desde el sector que responde a Cristina Kirchner.

Esta vez fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, el dijo que el jefe de Estado "no terminó de honrar" el acuerdo a través del cual llegó a la Presidencia.

"Hay una falta de comprensión respecto al rol que debe cumplir Alberto. El llegó a su lugar como parte de un acuerdo con Cristina y el kirchnerismo. Eso no se terminó de honrar", señaló el "Cuervo".

La frase no sólo apunta a un presunto "incumplimiento" de lo acordado, sino también suena como un posicionamiento ante la eventual búsqueda de la reelección de la que se sigue hablando entre los más cercanos al Presidente y que genera lo contrario entre el núcleo más próximo a la Vicepresidenta.

Y de cara a lo que puede ser el escenario en las elecciones generales de octubre, con la oposición bien perfilada, Larroque dijo que "nosotros ya vencimos el dispositivo de poder en 2019. Está claro que se puede, que no es imposible", al tiempo que también tuvo un mensaje puertas adentro al decir que "no seamos nosotros también protagonistas de una doble proscripción". "Primero está la proscripción que genera el sistema de poder y que pone en cuestión de vulnerabilidad al campo popular. Si nos enredamos (en el oficialismo en discusiones sobre ese hecho), estamos desconociendo la historia del peronismo. No seamos protagonistas de una doble proscripción", afirmó el dirigente.