Señal de unidad del PRO bonaerense en medio de la dura pelea nacional

Se debatieron escenarios, fórmulas de acuerdo y de internas, todo incluido en un menú político sobre el armado electoral en la Provincia. Sin embargo, no aparecieron definiciones ni se registraron avances, básicamente porque la pelea nacional condiciona el armado bonaerense.

La incógnita sobre cómo se resolverá esa disputa presidencial en el PRO sobrevoló y condicionó el cónclave provincial de esa fuerza que se desarrolló ayer en Olavarría. Por eso, hacia el final de la tarde, asomó el pedido de que se “ordene” esa puja para avanzar con la estrategia que el partido fundado por Mauricio Macri se dará en la principal provincia del país.

Acaso el principal mensaje que dio ayer la mesa provincial del PRO haya sido la foto que mostró juntos a los candidatos a gobernador que Larreta, Bullrich y María Eugenia Vidal. Una señal de unidad que se le pidió a los popes nacionales.

Se trata, por ahora, de una expresión de deseos. La dinámica interna del PRO hace que las diferencias entre los presidenciables se marquen a diario. También empuja a este escenario la incógnita respecto de qué terminará haciendo Macri: si será candidato o terminará avalando las Paso para definir el representante presidencial de ese espacio. Esta última opción anduvo dando vueltas en las conversaciones, pero nadie se atrevió a confirmar nada porque se presume que el propio ex presidente hará un anuncio el mes que viene.

En medio de ese escenario nacional volátil, la máxima dirigencia del PRO analizó todas las variantes sobre la mesa: desde la posibilidad de ir con un candidato a gobernador “de unidad” hasta trasladar la confrontación nacional a la Provincia. “Está todo abierto; pero hoy por hoy, la posibilidad de un único nombre para la Provincia parece lejos”, le dijo a este diario uno de los asistentes al cónclave de Olavarría.

En el encuentro participaron Jorge Macri, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Julio Garro, Diego Valenzuela, Ezequiel Galli, Pablo Petrecca, Javier Martínez, Héctor Gay, Guillermo Montenegro, Javier Iguacel, Ramiro Tagliaferro, Martiniano Molina, Alex Campbell, Adrián Urreli, Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich.

Santilli, Ritondo, Grindetti e Iguacel están anotados para competir por la sucesión de Axel Kicillof. Santilli, con la banca de Larreta, mientras que Bullrich empuja a Grindetti y a Iguacel (el tercer nombre es Joaquín De la Torre), mientras que Ritondo viene con el auspicio de Vidal, cuyo destino político podría terminar siendo una candidatura a jefa de Gobierno de Capital Federal.

Apareció, una vez más, la idea de los intendentes de forzar la unidad en sus distritos, más allá de la disputa nacional y, eventualmente, la que se generaría por la Gobernación. “En general hay consenso en este punto, pero tampoco está cerrado”, se indicó.

Es que en medio de la pelea nacional, las tensiones se trasladan a los distritos, en particular porque varios alcaldes ya se decidieron por uno u otro candidato presidencial. En ese contexto, se sabe que Bullrich buscaría tener candidatos propios en algunos de esos distritos en los que sospecha que podría ser perjudicada por algún que otro alcalde alineado con el jefe de gobierno porteño.

COPARTICIPACIÓN

Durante el encuentro que se desarrolló en Olavarría (hubo empanadas fritas de entrada y asado de plato principal), se abordaron además temas de la agenda bonaerense “ante la falta de respuesta de la Gobernación”. Y se apuntó básicamente a la inseguridad, inflación y falta de empleo.

En ese contexto, uno de los puntos centrales de debate fue la “adulteración en los datos poblacionales de La Matanza en el censo 2010 que perjudicó a los otros 134 municipios en la coparticipación”.

“Los 85 mil millones que recibieron de más no están en la calle para mejorar los servicios, sino que están en un plazo fijo”, cuestionaron al gobierno matancero y reclamaron que se actualice la coparticipación a partir de los nuevos datos del censo 2022.

La oposición entiende que se “infló” el número de pobladores de La Matanza para que ese distrito recibiera más fondos de la Provincia.

En ese contexto, el senador bonaerense Marcelo Daletto, con el acompañamiento del bloque Juntos, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo certifique en detalle qué datos se utilizaron para el cálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2023, tras la reciente publicación de los datos correspondientes al censo 2022.

“De diferentes recursos provinciales y nacionales, el 16,14% se coparticipa a los municipios representando para 2023 un monto de $840.000 millones. Este monto se distribuye por un coeficiente conformado por: 37% a municipios con establecimientos de salud; un 5% a municipios con servicios sociales transferidos y un 58% de acuerdo a los siguientes ítems: un 62% teniendo en cuenta la población, un 23% por la capacidad contributiva per cápita, y un 15% basado en la superficie del distrito”, detalló el legislador.

Y agregó que “como se dio a conocer días atrás con la publicación del censo 2022, son diferentes los datos estimados con los cuales se elaboró el CUD 2023 y los datos reales de la población. Por ejemplo, en el caso de La Matanza, la población que arrojó el censo 2022 fue de 1.837.774, mientras que la proyectada 2022 utilizada para elaborar el CUD de este año fue de 2.374.149, es decir, 536.375 personas más. Mientras un caso opuesto es el de General Pueyrredón que tiene 682.605 habitantes según el censo 2022 y para calcular el CUD se estimaron 662.430 personas, o sea, 20.175 ciudadanos menos”, dijo Daletto, quien exigió que se corrijan esas distorsiones.