Usuarios reclaman agua en diferentes zonas

Sin pausa, los reclamos por problemas con el servicio de agua se acumulan infinitamente y usuarios de distintos barrios plantean los inconvenientes que atraviesan por fallas en el servicio esencial.

María Cinquino, de 9 y 516, Ringuelet, afirmó que “pagamos por un servicio nulo y necesitamos una solución inmediata”. Según describió, “sin agua no tenemos higiene, no podemos lavar los alimentos y no podemos llenar recipientes para otras tareas de la casa”.

Por su parte, Anahí, vecina del mismo barrio, dio cuenta de una enorme pérdida de agua a metros de su casa, en 11 entre 517 y 518. Tampoco hay agua en esa cuadra.

El Casco Urbano no fue la excepción a la problemática de la escasez de agua en La Plata. Laura, de 43 entre 8 y 9, pleno Barrio Norte, detalló que “el agua viene en un hilo a la madrugada y entre las 8 y las 9 se corta absolutamente”.

Por su parte, Cecilia de Gonnet dijo que “en 502, no tenemos agua. El servicio de ABSA se interrumpió hace diez días. Ahora entregan un solo bidón. Esta situación es como descender al infierno”, manifestó.

En 25 entre 498 y 499, a la altura del 3367 aseguran que hay una pérdida de agua, y en las viviendas prácticamente no hay servicio.

Por otra parte, en Aguas Bonaerenses informaron ayer que se hizo la reparación de un acueducto en Ensenada. La rotura de una cañería de 300 milímetros se produjo en Almirante Brown y 4 bis, Punta Lara.