Apuntan contra Unidad Piquetera, que levantó acampe

Según los datos mencionados por la titular de la cartera social, Victoria Tolosa paz, de los 80 mil planes sociales que se darán de baja, Unidad Piquetera (UP) tiene unos 12.700 cuyos titulares no fueron validados.

En números, añadió la ministra, corresponde a un total por mes de 425 millones de pesos, lo que significa una “caja” de 9 millones de pesos mensuales para la organización, de acuerdo al 2 por ciento que se le cobra a cada beneficiario, una práctica que había confirmado el propio Polo Obrero.

Mientras las organizaciones de izquierda agrupadas en UP levantaron el acampe que iniciaron el lunes sobre la avenida 9 de Julio, pero prometieron volver si no se abre una negociación.

Después de que Unidad Piquetera realizara un acampe de 40 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio, la funcionaria cuestionó al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por “plantear un posicionamiento político” y estar “lejos de representar a los sectores vulnerables que necesitan el acompañamiento del Estado para poder vivir”.

En este sentido, la ministra destacó que “todos los movimientos sociales, menos UP, no levantaron la voz porque ellos entienden que han agotado las instancias y que se pudo realizar la validación de identidad, algo que no es nada raro”.

Sobre el acampe que se mantuvo desde el lunes a la tarde hasta la mañana de ayer, Tolosa Paz señaló que “en 48 horas Belliboni ha hecho un abuso de autoridad y poder con estos calores tremendos, dejando a la vera del asfalto a mujeres, niños y ancianos en condiciones infrahumanas”.

Las organizaciones que integran la UP decidieron levantar el acampe en la Avenida 9 de Julio poco antes de las 10 de ayer, luego de tres días de permanencia en el microcentro porteño en reclamo de una “respuesta” de la ministra de recibirlos, que no llegó.

Tras levantar el acampe, los manifestantes se movilizaron hacia la Casa de la provincia de Mendoza para reclamar la libertad de dos militantes del Polo Obrero detenidos en ese distrito.