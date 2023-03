Arde La Plata por el calor y la falta de agua: bronca vecinal y más escuelas suspenden las clases

El calor no da tregua en La Plata y la falta de agua en las canillas, ya sea por cortes o muy baja presión, tampoco. Incluso más instituciones educativas tuvieron que suspender las clases debido a la escasez del esencial líquido. Cabe remarcar que, según las previsiones oficiales, tal como informó EL DIA (vea), se espera que este viernes el termómetro se ubique en torno a los 35 grados.

Según consignaron vecinos, el colegio San Cayetano de 44 y 29 tuvo que suspender las jornadas escolares de ayer y hoy, debido a los problemas con el servicio de ABSA. La medida, indicaron, "fue correcta pero complicó" tanto a los estudiantes como a sus familias en el comienzo del ciclo lectivo.

Otra institución en jaque por baja presión de agua es el colegio Juan Chimento de 69 y 150 de Los Hornos. La representante legal se comunicó con este medio y afirmó que "desde noviembre tenemos problemas con el agua". "Hacemos los reclamos correspondientes y ABSA nos informa que no hay problemas reportados en la zona", dijo. Y añadió que "los vecinos tienen realizados más de 36 reclamos" ante la empresa.

Sin embargo, no era la única entidad educativa a puertas cerradas este viernes por la falta de suministro de ABSA. Se reportaron que también debieron suspender sus actividades la Escuela Técnica N° 3, de 169 y 63, y la Escuela N° 21, la Escuela Media N° 3 y el Jardín de Infantes lindero, que funcionan en 62 entre 139 y 140.

Desde las comunidades educativas precisaron que "todos los establecimientos dependen de la bomba de agua que está ubicada en 63 y 140". En tanto que los vecinos de la zona señalaron que "hemos acompañado reclamos con marchas y pedidos de solución, pero es desesperante no recibir respuestas".

"Es una vergüenza no recibir agua en ningún momento del día ante estas temperaturas tan elevadas. No es un problema de días sino se meses. Pero afecta la educación de alumnos que asistieron a clases y son enviados a sus casas por falta de agua", manifestaron.

Esta semana, el drama de las canillas a cuentagotas había alcanzado a la EGB N° 93 de Villa Elisa, cuyos directivos no tuvieron más alternativas que cancelar la jornada de clases y retrasar el inicio del ciclo lectivo.

"Ayer y hoy no damos clases en el turno tarde ya que no contamos con una gota de agua", lamentaron.

Los reclamos por la escasez afloraban también desde el Barrio Pami, que abarca la manzana de 74 y 117, en donde hay unas 45 viviendas. "Aquí no hay agua, a veces viene un chorrito que no alcanza para bañarse ni lavar los platos, es una vergüenza", expresaron damnificados. Asimismo, se efectuaban quejas de la misma índole desde 3 entre 97 y 98.

"Sigue, sigue y sigue. Otra vez 24 horas seguidas sin agua. Es un problema que lleva más de dos meses. Este mes pagué $3.770 por este servicio que no funciona. Nos están robando, nos están matando física y moralmente. Es inhumano el trato de ABSA", fustigaron desde San Carlos en medio de la desesperación por el drama de las canillas secas.

Según manifestaron, "nos cambiaron la vida, tenemos que ir a bañarnos a casas ajenas, tenemos que comprar agua para beber".

Desde 45 entre 30 y 31 aseguraron hoy que "de nuevo estamos sin agua" y que "ya son 10 días que venimos padeciendo estas interrupciones". "ABSA nos aumentó la factura más del doble por un servicio que no brindan", lamentaron.

Desde 87 y 137 bis aseguraron que "la falta de agua es total y colectiva". "Se hizo el reclamo, pero aún sigue pendiente, y ABSA no da respuesta. Esto, quiero aclararlo, no es baja presión. Directamente no hay una gota", protestó un damnificado. "Ya no queda una gota de agua en el tanque, no se puede usar los baños, uno no se puede bañar en una ducha. Qué injusticia", deslizó el usuario.