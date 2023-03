Qué dijo Lionel Messi tras la balacera contra el negocio de su suegro en Rosario

La conmoción por el ataque en Rosario contra el supermercado del suegro de Lionel Messi. Como era de esperar, la noticia dio la vuelta al mundo, llegó a todos los rincones y sigue haciendo ruido. Más que los 14 disparos contra el frente del local ubicado en Lavalle 2.500, en la zona oeste de la ciudad más importante de Santa Fe.

Ubicado a unas 40 cuadras del centro rosarino, el comercio, que es parte de una cadena pero que sólo ese es propiedad de José Roccuzzo, suele ser atendido por el papá de Antonela, a quien se lo puede ver en la caja o reponiendo mercadería. También trabajaban allí dos cuñadas del capitán del Seleccionado nacional. Y la idea del suegro de Messi, después del atentado de ayer a la madrugada, era levantar las persianas y abrir como cualquier día. Si hasta el propio intendente Pablo Javkin, después de una mañana agitada con fuertes críticas hacia el gobierno de Santa Fe y Nación, se sorprendió por el empuje del comerciante por tratar de abrir lo antes posible.

Según La Nación, Jorge Messi, papá de Lionel, mantuvo un contacto con su hijo luego de lo ocurrido. "Hablé con el nene y me dijo `quedate tranquilo´", fueron las palabras de Jorge. Eso significó, entre otras cosas que Messi no va a cambiar el vínculo con su ciudad a pesar de lo sucedido. Que seguirá viniendo a celebrar Navidad y Año Nuevo. Y que se seguirán moviendo sin custodia, algo que contó ayer su mamá.

El ataque

El frente del Supermercado Unico fue baleado en la madrugada de ayer por dos delincuentes que dispararon 14 balazos y, además, dejaron una nota intimidatoria para el propio futbolista: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente local.

Mientras el Gobierno santafesino calificó como "narcoterrorismo" al ataque armado, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, sostuvo que se trata de un hecho "típico de los que suceden en Rosario desde hace más de 20 años". "Los narcos han ganado, hace 20 años que están haciendo lo que hacen, pero nosotros estamos dispuestos a revertirlo, por eso estamos con personal de las cuatro fuerzas trabajando en el lugar, porque estamos convencidos que es el camino", agregó el ministro.

La fiscalía informó que "se constataron 14 impactos en el frente del local comercial" y "se recogieron 12 vainas servidas en el lugar", mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico.

El propio intendente Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa: "Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo".

"La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal", agregó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente de Rosario dejó entrever una conexión entre el ataque contra los Roccuzzo y una reunión que mantuvo el miércoles con los responsables de las fuerzas destinadas a cuidar la ciudad. "Anoche estuve reunido con el gobernador (Omar Perotti) y los jefes de Policía Provincial, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería. Hoy pasó esto", dijo Javkin en conferencia de prensa.

Por su parte, el gobernador Jorge Perotti se reunió con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, en la sede de Gobierno provincial de Rosario, quien calificó al hecho de "grave" y sostuvo que hasta el momento "no hay una hipótesis firme" de quienes fueron los autores del hecho.