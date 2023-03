Reapareció Cristina con un duro mensaje a Alberto

Tras un largo silencio público, Cristina Kirchner volvió a la escena política con un acto de homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, en el que cuestionó al macrismo pero también dejó una velada crítica a Alberto Fernández. “En un off se dicen barbaridades que después se niegan”, disparó en clara alusión a las supuestas declaraciones del primer mandatario en las que habría manifestado su intención de “terminar con 20 años de kirchnerismo” en caso de vencer en las PASO presidenciales del Frente de Todos de agosto próximo.

La Vicepresidenta encabezó ayer al atardecer el acto de entrega de las distinciones del Senado nacional a las integrantes de “Abuelas” a 45 años de la fundación de esa organización en un acto realizado en el salón Azul del palacio legislativo.

La mención de la Cámara alta fue recibida por Estela de Carlotto, Sonia Torres de Parodi, Carmen Ledda Barreiro y Buscarita Imperí Roa. En la primera fila se ubicaron los ministros Wado de Pedro (Interior), que ya se muestra como candidato con la bendición de la Vice, Jorge Taiana (Defensa), Martín Soria (Justicia), y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Hubo familiares y militantes presentes que no dudaron en entonar el canto “Cristina presidenta”, en un anticipo del plenario de la militancia “Luche y Vuelve” de este sábado, en Avellaneda, en el que se materializará el operativo clamor por la candidatura presidencial de la Vice.

La ex mandataria, a la que se la observó emocionada al recordar el discurso de Néstor Kirchner del 24 de marzo de 2004 y a la política de derechos humanos que se llevó adelante durante la denominada “Década Ganada”, casi no hizo referencia al tema electoral. Sólo reconoció que las políticas de “memoria, verdad y justicia”, no estaban en las campaña proselitista de 2003. Es sabido que el vuelco del kirchnerismo primigenio hacia los Derechos Humanos se debió a la necesidad de acumular poder simbólico tras haber accedido a la Presidencia con sólo un 22 por ciento de los votos en los primeros comicios que siguieron a la crisis del 2001.

En este marco, la ex mandataria reivindicó estas políticas, Mientras, también aprovechó la oportunidad para cuestionar a Alberto Fernández.

¿operaciones de prensa?

En un momento de su alocución le envío un nuevo mensaje al jefe de Estado -sin nombrarlo- a quien en el kirchnerismo suelen vincular a distintas operaciones de prensa. “En un off se dicen cosas, barbaridades que después se niegan. Ya sabemos cómo son estas cosas”, indicó, con media sonrisa y en medio de los aplausos de los asistentes. Se refería elípticamente a la supuesta conversación privada de Alberto Fernández con un portal kirchnerista, que se conoció el fin de semana, donde habría asegurado que en caso de vencer a un candidato del entorno de la Vice en las primarias, por ejemplo el gobernador Jorge Capitanich, podría terminar “con 20 años de kirchnerismo” y, de ese modo, quedar en una posición favorable para ganar las presidenciales de octubre próximo.

En medio de la polémica por la difusión de los supuestos dichos del primer mandatario, el camporista, Andrés “Cuervo” Larroque había sostenido que ante el silencio oficial, la noticia debía ser desmentida o ratificada. Pero en Casa Rosada sólo de manera informal negaron los dichos en cuestión del primer mandatario. En el cristinismo, con todo, esa tibia reacción terminó de confirmar el episodio. “Obvio que Alberto piensa eso. Y va a seguir diciendo que será candidato el mayor tiempo posible para complicarnos la campaña”, opinó una funcionaria kirchnerista consultada.

Ayer por la tarde se reunieron dirigentes políticos y sindicales cristinistas, como el mencionado Larroque, para ultimar detalles “logísticos” del acto que llevarán adelante el sábado 11, desde las 16, en el predio de la UTN de Avellaneda. Además de asambleas, habrá un documento final en el que se pedirá por “Cristina 2023” como una curiosa forma de “romper” la supuesta proscripción que, aseguran, la ex presidenta es víctima por la condena judicial en la denominada causa Vialidad.

Mientras, el Presidente encabezó ayer un acto en Mar del Plata para inaugurar un instituto tecnológico. Sólo estudiantes, profesores y autoridades de la Universidad local participaron. No hubo apoyo político en medio de la interna con el kirchnerismo.