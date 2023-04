Santa "A" estiró su invicto en hockey femenino al superar a River 2 a 1 

Para Santa Bárbara "A" fue un triunfo "millonario", ya que el equipo conducido por Matías Cereceda y Clara Mendy se impuso 2 a 1 a River Plate, en la cancha sintética de Manuel B. Gonnet, por la tercera fecha del torneo Metropolitano femenino de Primera División. Los tantos del local fueron marcados por Martina Mariani y Delfina Ortale; mientras que para Las Vikingas anotó María Sol Villar. De este modo, el conjunto tricolor se mantiene invicto en lo que va del certamen con siete puntos en su haber. En la siguiente jornada, Santa tendrá que visitar a Banco Provincia por el certamen de la máxima categoría de Damas.

El resto de los resultados de Damas de Primera División fueron Belgrano "A" 1, Ciudad "A" 3; Vélez Sarsfield "A" 0, Arquitectura "A" 1; St Catherines 1, San Fernando "A 2; SIC "A" 0, Italiano "A" 3; San Lorenzo de Almagro 2, Banco Provincia "A" 2; Lomas 2, San Martín 0 y GEBA "A" 1, Quilmes "A" 1. Los punteros e invictos son Lomas y Arquitectura con 9 unidades.

El duelo platense en la Primera E2 fue para Estudiantes "B" que venció a Universitario "D" por 3 a 1, en la cancha del Country Club de City Bell. Los goles del conjunto albirrojo, que ha sumado la totalidad de los puntos (9) en el torneo, fueron marcados por Eva Leone (2) y Victoria Mariscotti; mientras que el descuento para la "U" lo señaló Milagros López Molina.

A continuación se detallan los resultados de los restantes equipos femeninos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: Hurling 0, Santa Bárbara "B" 2 (Clara Urra y Sara Prieto).

Primera C1: San Luis "A" 2 (Magdalena Ajargo y Lucía Marelli), Municipalidad de Vicente López "A" 1.

Primera C2: Arquitectura "B" 1, Universitario "A" 4 (Oriana Carnevali -3- y Victoria Berger).

Primera D1: Quilmes "B" 2, Estudiantes "A" 1 (Mercedes Diotto) y Lanús "B" 0, Santa Bárbara "C" 1 (Iara Marcovecchio).

Primera D2: Universitario "C" 1 (Magali Rossi), UBA 1.

Primera D3: Universitario "B" 1 (Mariana Beracochea), Liceo Militar 0.

Primera D4: Santa Bárbara "D" 1 (Tiziana Olgado), Racing Club 4. Se disputó en cancha de Gimnasia.

Primera E1: Santa Bárbara "F" 3 (Josefina Semento -2- y Camila Abril Cereijo), San Patricio "B" 2.

Primera E2: Gimnasia "A" 0, Quilmes "C" 0. Se jugó en cancha de Santa Bárbara.

Primera E3: Municipalidad de Vicente López "B" 2, San Luis "B" 1 (Julia Victoria Di Santo) y Everton 8 (Sofía Hansen Gutty -4-, Pilar Hansen Gutty, María Paz Valeiras, Sofía García Aolisi y Celeste Irisarri), San Fernando 0.

Primera E4: Club JM 1, Santa Bárbara "E" 0.

Primera F2: Quilmes "D" 2, Gimnasia "B" 1 (Oriana Sofía Celi) y Asociación Coronel Brandsen 0, CUBA "D" 3.

Primera F3: Albatros tuvo fecha libre.

LOS CABALLEROS DE LA "U" CAYERON 9 A 2

En lo que respecta al adelanto de Caballeros, Universitario sufrió una dura derrota al ser goleado por GEBA "A" 9 a 2. El partido, que correspondió a la tercera fecha de la máxima categoría masculina del Metro, se disputó en la cancha del Parque Roca del barrio porteño de Villa Soldati.

El marcador final habla a las claras de la superioridad de GEBA "A", el último campeón del Metropolitano de Caballeros. Claro que Universitario, que de manera resignó la condición de invicto (llegaba con un triunfo y un empate), le jugó de igual a igual en el primer cuarto yéndose con la igualdad 1 a 1, en esos primeros 15 minutos, con un gol de Máximo Kiernan restando 59 segundos tras efectivizar un córner corto.

Con respecto a Máximo Kiernan, propiamente dicho, el jugador de Universitario recibió un fuerte bochazo de lleno en el rostro después de una salida de un córner corto, cuando apenas se habían disputado 4 minutos de partido, que pese a la protección (se utiliza una máscara), lo conmocionó y se tuvo que retirar del campo de juego por un espacio largo de tiempo para después regresar a la acción.

El encuentro literalmente se "rompió" en el segundo cuarto. Universitario se vio desbordado, no hizo pie y ante un rival de la jerarquía de GEBA "A" no se pueden dar ventajas por lo que al finalizar este parcial, el conjunto de Palermo estaba arriba en el marcador 5 a 1.

GEBA siguió atacando capitalizando los errores de Universitario, que pudo marcar el otro tanto por vía de su capitán y referente Máximo Kiernan con un córner corto. Fue 9 a 2. Los goles del equipo mens sana fueron anotados por Franco Colado (penal), Tomás Suárez (2), Mateo González Metilli (2), Santiago Tarazona (2), Ignacio Anaya y Gonzalo Basualdo. Cabe destacar que GEBA no hizo ningún tanto de córner corto de las tres oportunidades con que contó en el partido.

La "U" tendrá que hacer la autocrítica y dar vuelta la página para cuando dentro de dos semanas reciba a Banco Provincia, en Gonnet.

Tanto la fecha de Caballeros continuará mañana como también tendrá acción las chicas de Metro Damas Domingo. Como se señaló el próximo fin de semana no habrá jornada de hockey como consecuencia de la semana santa y de la disputa de la Euro League.