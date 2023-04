Almirón: "Es importante estar a la altura, porque estamos en el equipo más grande de la Argentina"

Esta mañana, Almirón dirigió la primera práctica esta mañana y por la tarde brindó una conferencia de prensa junto al presidente Jorge Amor Ameal y el integrante del Consejo de Fútbol, "Chicho" Serna. El Presidente le agradeció al Negro Ibarra y a Herrón por los trabajos realizados.

En el comienzo de la conferencia, Almirón destacó: "Tuve la posibilidad de ver el partido anoche y hoy tuve la oportunidad de conocerlos. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que tenemos un gran equipo. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. En especial a Román (Riquelme), que fue con el que tuve el contacto directo. Emociona ver que el hincha es condicional. Seguramente ellos están esperando que esto mejore. Y desde el miércoles vamos a demostrarlo".

"Es difícil comenzar un partido cuando comenzás perdiendo desde el principio. Fue una derrota dura para todos, pero los jugadores ya se están recuperando. Son muchos partidos en poco tiempo y todos van a tener que estar listos para cuando les toque entrar. Empezamos con buena energía", agregó.

Sobre su ideal de juego, el entrenador aseguró: "Lo único que tengo que pensar ahora es en el partido del miércoles. Es un clásico y será importante ir a su cancha y ganarlo. La idea se va a ir desarrollando, pero los resultados son los que te dan tranquilidad y confianza. Es importante estar a la altura, porque estamos en el equipo más grande de la Argentina".

Acerca del armado del equipo titular, Almirón afirmó: "Los jugadores se van a tener que acostumbrar a repetir el equipo. Creo que lo pueden hacer. Van a tener que jugar cada partido como una final. A mí cuando me tocaba enfrentarlo me pasaba eso. La cantidad de partidos es la misma para todos. Quiero afianzar a un equipo y que se repita. Por suerte lo de Fabra no es grave y se va a recuperar pronto".

"Tengo una idea y jugadores de diferentes características. Nosotros nos vamos a tener que adaptar al contexto. Se viene San Lorenzo, que viene muy bien, pero nosotros somos Boca. Sé de la importancia de este partido. Ellos también tendrán una presión", agregó.