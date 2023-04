“Me siento muy cómodo y feliz”

Llegó en silencio, y su enorme esfuerzo no pasó desapercibido para el hincha de Gimnasia. Primero llegó el respeto. Luego, el reconocimiento. Hoy, el triperío no solamente le demuestra su cariño, sino además la valoración por lo que juega y por su liderazgo, además del enorme agradecimiento por quedarse a ponerle el pecho a un año difícil, que pocos verdaderamente saben lo difícil que es afrontarlo.

Leonardo Morales hoy es mucho más que un capitán en Gimnasia. El “Yacaré” es líder y tutor (junto a Tarragona, Melluso, Soldano) de un grupo de pibes que crecen partido a partido, desde el ensayo y el error, viviendo las distintas posibilidades de cada partido casi sin ensayo. Conviviendo con los errores y tratando de aprender de ellos. Son esos pibes que ven como un faro a un defensor que la peleó muchísimo desde muy abajo para disfrutar este presente, con un cumpleaños muy feliz que a los 32 años lo encuentra afianzado en primera división y con clubes grandes (del país y del exterior) que se han interesado por el entrerriano de Villa Urquiza que alguna vez salvó a alguien de ahogarse siendo guardavidas y que también tuvo que laburar de albañil para llevar un mango a casa cuando vivir del fútbol parecía algo muy lejano. Casi utópico.

Además, en el partido contra Racing tuvo la posibilidad de convertir su primer gol en el año con un soberbio cabezazo, una de esas pelotas que se clavan arriba casi contra el travesaño y lindancon el calificativo de golazo. Fue otro motivo más para disfrutar una victoria necesaria para todo Gimnasia.

-¿Cuanto se valora el triunfo frente a Racing?

-Muchísimo en lo anímico ya que jugábamos de local. Y se valora especialmente para seguir mejorando nuestra idea de juego.

-¿También es especial para los jugadores jóvenes, como un impulso de que vean que se puede?

- Sí para ellos es especial para que vean que ningún equipo es invencible, mientras todos estemos al 100 %.

- Para vos fue el primer gol del torneo, ¿fue especial el festejo?

- Fue especial porque fue contra otro equipo grande y sirvió para sumar a nivel grupal y personal.

“Se nota una evolución. Es un proyecto largo y difícil, pero estamos cada vez mejor”

- ¿Sentís una responsabilidad mayor como líder de un grupo con tantos pibes?

- Es una responsabilidad muy linda que quise asumir, para ayudar a Gimnasia y a los chicos en este momento duro que toca pasar.

- ¿Te das cuenta que la gente te ha tomado un cariño muy especial?

-Creo que no tomo dimensiones por el momento, pero si me hacen llegar su cariño y todo eso me motiva mucho más.

- ¿Se percibe más desde adentro que desde afuera la aparada brava que están afrontando? Porque para los hinchas es el equipo de Gimnasia y ustedes los más grandes saben que hay tiempos de maduración que algunos pibes están saltando a pasos agigantados.

- Creo que los hinchas al ser muy pasionales ven la camiseta y obvio quieren ganar, como todos queremos hacerlo, pero sí, los chicos llevan su proceso y muchos lo tuvieron que saltar. Como se dice habitualmente, crecer de golpe. Ahí es donde estamos los más grandes para apoyarlos y aconsejarlos.

- El hincha te valora también haberte quedado a apoyar a estos pibes, aún con varias chances que tuviste para salir a principio de año.

- Creo que valora más que intento dejar todo, a veces las cosas salen, otras no, pero no me guardo nunca nada.

- ¿Y vos, como evalúas este presente después de haber peleado tanto para alcanzarlo?

-Para mí es genial. Disfruto cada partido y momento que me toca vivir, venir desde otras categoría me ayudo a valorar cada una de las situaciones, cada vivencia.

- La familia lo vive desde cerca y en el día a día sufre y disfruta. ¿Qué te dicen aquellos viejos amigos del barrio o tus primeros compañeros en el fútbol?

- Sí, mi familia y el pueblo (Villa Urquiza, Entre Rios) es fundamental ya que siempre sentí el apoyo y el orgullo de todos que disfrutan cada logro que me toca vivir. Me dicen que siga como siempre y no cambie, que sea siempre igual.

- Hoy cumplís 32 años, ¿se puede decir que Leo Morales cumplió sus sueños, al menos en lo deportivo?

- Sin dudas que si , porque siempre soñé con jugar en primera división y me pasaron muchas cosas lindas más.

- ¿Cómo ves al equipo, notás una evolución, que ganan en solidez?

Sí, se va viendo la evolución de a poco. Es un proyecto largo y difícil, pero nos vamos sintiendo cada vez mejor ... Falta intentar mantener el arco en cero.

- ¿Qué les pide Sebastián Romero?

- Chirola siempre nos pide que seamos intensos, un equipo duro que presione siempre lo más alto posible.

-¿Es Gimnasia tu lugar en el fútbol? ¿Sos feliz en el Lobo?

-En Gimnasia cumplí mi sueño principal y obviamente le debo muchísimo. Me siento muy cómodo y feliz.

“Disfruto cada momento que me toca vivir. Venir de otras categorías me ayuda a valorar”

-A fin de año vence tu contrato ¿Es el momento de una salida o puede haber más Yacaré en Gimnasia?

-La verdad que por el momento no pienso en eso. Solo en hacer un buen torneo y apoyar a los chicos. Cuando termine el campeonato lo analizaré.

Falta mucho para diciembre. Demasiados partidos, muchos puntos que sumar. El “Yacaré” Morales dio la cara y se quedó cuando había más por perder que por ganar, cuando era mucho más fácil buscar una salida que ser guía para un montón de pibes con apenas algunos minutos en primera. Por eso, el hincha del tablón lo quiere.