La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este sábado tendrá varios condimentos interesantes. En primer lugar, por el campeonato argentino, Estudiantes visitará a Boca, que necesita volver al triunfo. Por su parte, Gimnasia hará de local ante Belgrano de Córdoba, tras el traspié del pasado jueves en el estadio Monumental frente a River. A su vez, el City de Julián Álvarez y compañia, juegan un partido clave frente al Leicester por la liga inglesa. Por último, tendrá acción el PSG de Lionel Messi, Neymar y Mbappé, que se medirá con el Lens, en la League 1 de Francia.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Defensa y Justicia vs Instituto TNT SPORTS

19:00 Boca Juniors vs Estudiantes ESPN Premium

21:30 Gimnasia (LP) vs Belgrano ESPN Premium

21:30 Huracán vs Argentinos Juniors TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Aston Villa vs Newcastle United STAR + / ESPN

11:00 Chelsea vs Brighton STAR + / ESPN

11:00 Everton vs Fulham STAR +

11:00 Southampton vs Crystal Palace STAR +

11:00 Tottenham vs Bournemouth STAR +

11:00 Wolverhampton vs Brentford STAR +

13:30 Manchester City vs Leicester City STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Villarreal vs Real Valladolid

11:15 Athletic Club vs Real Sociedad

13:30 Real Betis vs Espanyol

16:00 Cádiz vs Real Madrid

SERIE A

10:00 Bologna vs Milan

13:00 Napoli vs Hellas Verona ESPN 3

15:45 Inter vs Monza STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Bayern München vs Hoffenheim ESPN 2/ STAR +

10:30 RB Leipzig vs Augsburg STAR +

10:30 Köln vs Mainz 05 STAR +

10:30 Stuttgart vs Borussia Dortmund STAR +

13:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia M'gladbach STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Rennes vs Reims STAR +

16:00 PSG vs Lens STAR + / ESPN

NBA - PLAYOFFS

14:00 Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets STAR +

19:00 Cleveland Cavaliers vs. NY Knicks ESPN 2/ STAR +

21:30 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors ESPN 2/ STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Brown (A) vs Villa Dalmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Morón vs Almirante Brown TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs San Martín Tucumán TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

15:30 Acassuso vs Dock Sud

15:30 Argentino (M) vs UAI Urquiza

15:30 Sacachispas vs Comunicaciones

15:30 San Miguel vs Ituzaingó

21:10 Colegiales vs Dep. Armenio

LIGA NACIONAL

11:30 San Lorenzo vs. Unión BASQUET PASS TV/ TYC SPORTS

21:00 Instituto vs. Platense BASQUET PASS TV

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. Alumni STAR +

15:10 Buenos Aires vs. San Luis STAR +

15:10 SIC vs. Belgrano STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. CUBA STAR +

15:10 CASI vs. Pucará STAR +

15:30 La Plata vs. Newman ESPN 3/ STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Palmeiras vs Cuiabá STAR +

16:00 América Mineiro vs Fluminense STAR +

18:30 Botafogo vs São Paulo ESPN 3

18:30 RB Bragantino vs Bahia STAR +

18:30 Athletico-PR vs Goiás STAR +

18:30 Fortaleza vs Inter Porto Alegre STAR +

21:00 Atlético Mineiro vs Vasco da Gama STAR +

MASTERS 1000 DE MONTECARLO

08:30 Semifinales ESPN 3/ STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

10:00 Racing 92 vs. Bordeaux ESPN Extra/ STAR +

11:50 Montpellier vs. Castres STAR +

RESERVA

11:00 Colón vs Platense

11:00 Rosario Central vs Atl Tucumán

11:00 Belgrano vs Gimnasia (LP)

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 San Fernando vs. Mitre STAR +

MOTO GP - AMÉRICAS

12:45 Clasificación ESPN 2/ STAR +

LIGA METROPOLITANA DE HOCKEY FEMENINO

14:00 San Martin vs. San Lorenzo STAR +

PRIMERA C

15:30 Victoriano Arenas vs Excursionistas

15:30 Atlas vs Gral. Lamadrid

15:30 Claypole vs Real Pilar

SUPER RUGBY AMERICAS

21:00 Yacaré XV vs. Peñarol Rugby ESPN 3/ STAR +