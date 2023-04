El dólar blue se disparó, alcanzó los $420 y batió otro récord histórico

Otra vez este martes el dólar blue vuelve a batir su propio récord al dispararse 12 pesos y venderse a $420 en las "cuevas" porteñas. El mercado paralelo, de esta forma, llevó a que el "verde" en apenas dos días suba $20, con los $8 que escaló en la jornada de ayer. Cabe destacar que la divisa norteamericana luego comenzó a fluctuar y pasadas las 13 retrocedía hasta los $414, mientras se mantenía la expectativa por saber a que valor cerraría.

En tanto, en lo que va del año, con el pico alcanzado este mediodía, el blue acumulaba $74, después de cerrar 2022 en $346.

Los analistas aseguran que los dólares paralelos seguirán subiendo en abril y explican la reacción haciendo hincapié en la emisión indirecta que conlleva el Programa de Incremento Exportador, el cual contempla un tipo de cambio diferencial a $300 para los productores sojeros y las economías regionales.

Por otro lado, los dólares financieros también experimenta hoy una tendencia alcista. Por un lado, el contado con liquidación lo hace a $414,57 mientras que el Bolsa o MEP a $401,12. Asimismo el dólar minorista se cotiza a un promedio de $223,10, el ahorro a $367,13 y el turista se vende a $445.

En cuanto al dólar oficial, en el Banco Nación se ofrecía este mediodía a $ 214,50 para la compra y a $ 222,50 para la venta. Y el riesgo país argentino se ubicaba en 2.407 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.

En el mismo sentido se informó que el Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por U$S 73 millones en el mercado cambiario, aprovechando liquidaciones por U$S 153,8 millones de los agroexportadores. Así, con las compras realizadas ayer, la autoridad monetaria redujo el saldo negativo de abril, que había superado los U$S 500 millones a unos U$S 48 millones, mientras que las ventas en el año se achicaron a alrededor de U$S 3.020 millones.