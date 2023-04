“Funcionarios que no funcionan”: De Pedro reavivó la interna tras la salida del jefe de asesores de Alberto

En medio de la interna con Sergio Massa y luego de la renuncia del jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, volvió a criticar a sus pares del Gabinete.

“El actual Gobierno, nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que, cuando no ven actitud y cuando ve que no se está haciendo todo lo que hay que hacer, tienen algún tipo de desesperanza”, expresó en diálogo con C5N.

Ante una repregunta sobre si esos funcionarios que no funcionan son algunos que todavía mantienen su cargo, el ministro replicó: “Para mi sí”.