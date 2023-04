Goleó Bragantino y es el líder, por diferencia de gol, del Grupo C

Bragantino no pasó ningún tipo de sobresalto contra Oriente Petrolero, al que goleó anoche por 5-0, en el estadio Nabi Abi Chedid, y quedar en el primer puesto del Grupo C. El equipo paulista ya ganaba 3-0 en el primer tiempo y no dejó ningún tipo de duda. Los gritos fueron de Helio Júnio, Aderlan, Sasha, de penal, Gustavinho y Marcos Vinicios.