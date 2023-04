El PJ discute candidaturas en medio de la tensión extrema

“Una ligera tregua”, definió una fuente partidaria. “Un poco de sensatez”, dijo otro vocero oficioso. Como sea, tratando de dejar momentáneamente las diferencias de lado, la conducción del peronismo se reunirá este viernes para avanzar con alguna estrategia electoral. Se llega al encuentro con una tensión extrema entre el presidente Alberto Fernández, que es el titular del PJ y no ha bajado aún sus pretensiones de reelección, y un kirchnerismo que no quiere verlo como candidato presidencial. Esa tensión viene dilatando definiciones.

Se supone que el Presidente encabezará el encuentro, a realizarse en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la Capital Federal. La última vez que Alberto se sentó con el cristinismo duro, hace un par de meses, todo terminó para el diablo. Se sacó un comunicado de ocasión pero no se pudo ordenar nada internamente. Faltan unos dos meses para el cierre de listas y, la verdad, aún no se sabe a ciencia cierta si habrá Primarias en el oficialismo o si se presentará una lista única, quiénes serán los candidatos y cómo jugará cada bando.

Sería una reedición de la famosa mesa política del oficialismo, un espacio que el kirchnerismo duro le ha reclamado a Fernández pero que hasta ahora se demostró inútil. Básicamente porque el Gobierno está dividido en dos: el llamado albertismo, unos pocos leales a Fernández, y el kirchnerismo duro (La Cámpora, otros actores que responden a Cristina Kirchner) que se mueven públicamente como si no fueran parte de la actual gestión, con un discurso crítico.

La intención oficial de esta nueva convocatoria es fijar la fecha para el Congreso Nacional del PJ, que es el máximo órgano partidario. Es el ámbito donde están representados los peronismos de todas las provincias. Se piensa para inicios de junio, poco antes del día oficial del cierre de listas, que es el 24 de ese mes. ¿Para qué el Congreso? Para fijar la política de alianzas y acaso tomar decisiones profundas vinculadas a la mencionada división interna. Son más de 900 miembros.

Detalle: el 25 de mayo próximo el kirchnerismo está preparado un acto para recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Se espera la presencia de Cristina Fernández y, aún más, que la vicepresidenta tenga alguna definición respecto a su futuro electoral. La gran esperanza, el rezo para muchos, es que revea su postura de no postularse a nada.

Así, con ese condicionante, ¿puede salir algo relativamente útil para la vida del Frente de Todos en la reunión del próximo viernes? ¿Será sólo más sarasa de ocasión? ¿Podrá ser un evento que termine sirviendo para meterle más presión a Alberto para que defina públicamente si jugará o no en las PASO y termine con el misterio que ha venido cultivando y que tanto irrita a los K?

Se recuerda: el Presidente siempre pidió que los cargos del oficialismo se definan en las Primarias del 13 de agosto próximo. Ha tenido la gran oposición del kirchnerismo, adepto al dedazo de Cristina como modo de definir postulaciones, pero Alberto se mantuvo en su posición. Así, la última movida de los leales a la vice fue directamente desafiar al jefe de Estado: “Vamos a las internas cada uno con sus candidatos”, le dijeron. Fernández ha respondido con silencio y dejando correr a algunos precandidatos como Daniel Scioli o su jefe de gabinete, Agustín Rossi. El único presidenciable del cristinismo puro, hasta ahora, es el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

La pelota quedó así en la vereda del albertismo, digamos. El Presidente quiere estirar todo lo posible su “Si” o su “No”. No lo ayudan las encuestas que se conocen: ninguna le sonríe, en todas está pésimo en imagen e intención de voto.

Es en este contexto que se llega al encuentro del viernes. Vale aclarar que, hasta anoche, la presencia de Fernández en la calle Matheu no había sido confirmada oficialmente pero es muy difícil que no concurra a encabezar la reunión. Aún cuando sabe que recibirá una presión extrema para que diga con todas las letras si será o no candidato a la reelección.

Se baraja la idea de que la convocatoria al Consejo del PJ sea mixta: algunas presencias físicas y otras virtuales, vía zoom, para contar con la mayor cantidad posible de gente. Los consejeros son 75, desde funcionarios del gobierno nacional a gobernadores, gremialistas y dirigentes varios. Incluidos representantes de Sergio Massa, que sigue siendo un nombre barajado en el universo justicialista como posible candidato presidencial. Eso, a pesar de los desbordados números de la economía real, como la inflación de más del 7 por ciento mensual o el dólar blue que ha pasado los 400 pesos.