Audaz y jugado robo en Olmos: en 6 minutos vació una agencia de loterías

En la “lotería” de la inseguridad, esta vez le tocó padecerla a un local de ese rubro ubicado en Olmos y que, según lo revelado por sus dueños, ya acumula una veintena de robos desde que fue inaugurado en 1994.

Las cámaras de video de la agencia de loterías de 44 entre 199 y 200, permitieron saber que actuó un único delincuente y que, además, para consumar el “escruche” adoptó algunos recaudos.

En tal sentido, Matías Sgriletti (36), hijo del matrimonio dueño del negocio damnificado, le contó ayer a la tarde a EL DIA en el lugar que “el robo fue hoy (por ayer) a la madrugada. Primero este ladrón -de unos 60 años- llegó en una bicicleta a las 3.35 de la mañana y violentó la puerta de entrada”.

La filmación posibilitó comprobar que en esos instantes “no entró a la agencia”, optando por irse en ese rodado.

“Dejó la puerta lista para ingresar. No sabemos por qué no se metió enseguida, quizá porque especuló con saber si se activaba o no la alarma”, conjeturó Matías.

El ladrón llevó una franela con la que se dedicó a “limpiar” sus huellas en cada objeto que tocó

Pero la grabación de las cámaras volvieron a registrar la presencia del mismo sujeto “a las 4.12”, es decir casi 40 minutos más tarde de su primera intervención.

Matías confirmó que “ahí entró al local, hasta donde en cambio llegó caminando en la segunda ocasión, lo que nos hace suponer que debe ser de la zona”.

Tanto a él como a sus padres, les resulta una incógnita de qué manera logró forzar la puerta sin provocarle daños compatibles con el uso de una barreta.

“Quizá utilizó otra herramienta o bien una ganzúa”, conjeturó al respecto.

De inmediato, mencionó que el hampón “aparentaba tener alrededor de 60 años, tenía puesta una gorra, barbijo y un morral grande”.

“LIMPIÓ LAS HUELLAS”

Quizá por tratarse de un ladrón de vasta experiencia, demostró no ser un improvisado al momento de concretar un ilícito.

En tal sentido, Matías vio en la filmación -como también sus padres- que el delincuente “limpió todo lo que tocó con un trapo de franela, para que no queden huellas suyas dentro de la agencia”.

Pero además, “vino con anteojos, que en principio parecerían que son para leer y sus vestimenta y calzado también son propios de personas de su edad”.

Precisó después que la permanencia del intruso dentro del comercio fue de “6 minutos” y que los movimientos del sujeto “mostraban que caminaba encorvado, de manera lenta y algo torpe”.

“No es el prototipo del delincuente que mayormente se dedica a estos episodios”, subrayó.

Sin embargo, reflexionó que “eso sí, la audacia que mostró es la misma que la de los delincuentes jóvenes”.

“REVOLVIÓ TODO”

Consultado sobre cómo se desenvolvió el delincuente en el interior de la agencia de loterías, Matías brindó las precisiones del caso.

“Revolvió todo detrás del mostrador y se apoderó de unos 60.000 pesos en efectivo, que estaban destinados al pago a proveedores y a cubrir otras cuentas”, detalló.

Cabe señalar que en la denuncia que esta familia radicó en la comisaría de Olmos, a la que pudo acceder este diario, se precisó que “detrás del mostrador hubo un faltante de una caja de lata con 30.000 pesos, en billetes de 1.000 y de 500 pesos”.

También, que el delincuente sustrajo “19.200 pesos, cuyo monto se encontraba arriba del mostrador, y otros 5.000 pesos en cambio que estaban dentro de la caja registradora”.

Matías aclaró que no fue lo único que formó parte del significativo botín con el que logró alzarse en la ocasión.

“Además nos llevó un equipo de música, una pava eléctrica y un par de anteojos para leer”, completó.

“Vimos a través de las cámaras nuestras, que se quedó acá 6 minutos. Pero desde que llegó en bicicleta hasta que escapó con lo robado, la secuencia duró unos 40 minutos”, consignó.

La indignación de esta familia era elocuente y se potenció cuando reparó en que “estamos a sólo una cuadra y media de la comisaría” decimoquinta.

Asimismo, Matías notó al mirar el video del “escruche” que “este tipo, después de robar acá, caminó hasta la esquina de 200 y en dirección a calle 46”.

El aporte de las cámaras de la agencia resultó clave, dado que, al parecer, no habría testigos del accionar del delincuente.

La Policía procura identificarlo para luego encaminar las medidas tendientes a poder localizarlo y detenerlo.

“EL ÚNICO QUE NO FUE ASALTO”

Por otra parte, Matías contó con el dato suministrado por sus padres en cuanto a que este robo en ese comercio “fue el único que no fue en un asalto”.

“Esta agencia de loterías funciona desde 1994 y ya lleva como 20 robos, pero todos los demás fueron a mano armada”, reflejó.

De todas maneras, rescató que “desde antes de la pandemia que no sufríamos un robo”. Y lo atribuyó a que “en 2019 pusimos en el medio del local una puerta doble, una suerte de jaula, con sistema eléctrico para atender de a una persona por vez”.