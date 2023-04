Drama y terror: violenta entradera a dos jubiladas y una menor

Para la zona norte de La Plata, la inseguridad está muy lejos de tratarse de una realidad temporaria. Por el contrario, el accionar delictivo es constante e interminable.

Y a media mañana de ayer, quienes resultaron damnificadas por esta situación fueron una adolescente de 13 años, su abuela de 69 y su bisabuela, de 89.

Las tres, por espacio de 15 minutos, padecieron un traumático asalto, que a decir de familiares de las víctimas, las dejó angustiadas, asustadas y -en el caso de ambas jubiladas- con picos de alta presión arterial.

Según pudo saber este diario, el atraco se produjo en una casa de 423 bis entre 13 y 14, de Villa Elisa, alrededor de las 10 de la mañana.

“LE MARCARON LA CASA”

Por la tarde, Gabriela Canziani (49), hija de la jubilada de 69 años, en cuya vivienda transcurrió el asalto, no sólo aludió a lo sucedido.

También, no ocultó su convicción de que “(los delincuentes) le marcaron la casa a mamá”.

Profundizó al respecto que “hace unos días ella pintó los pilares del frente de su casa y poco después, apareció allí un garabato hecho con un aerosol, en señal de que se trataba de un lugar para ir a robar. Y así lo hicieron”.

La mujer lamentó que “un rato antes del asalto, llevamos a mi hija de 13 años, que es discapacitada, para que esté acompañada por su abuela, porque con mi esposo debíamos cumplir con distintos compromisos”.

No fue la única visita familiar que recibió la anfitriona: “También coincidió en ir a la casa de mamá mi abuela, de 89 años”, agregó.

“SÓLO QUEREMOS dinero Y EL ORO”

Una vez que los dos hampones se colaron en ese domicilio, les hicieron sentir a las tres mujeres que la iban a pasar muy mal si no conseguían lo que buscaban: efectivo y objetos de valor.

Gabriela señaló en ese sentido que “a mi mamá la ataron con un precinto y a mi hija, uno de ellos le tapó la boca con una mano para que no pudiera gritar y tenía pequeños cortes en un dedo, que no sabemos por qué. A mi abuela, en cambio, no le hicieron nada seguramente porque tiene 89 años”.

Consciente del pánico que estaba provocando junto a su cómplice en las tres mujeres, uno de los ladrones intentó tranquilizarlas.

“Le dijo a mi mamá que se queden tranquilas, que sólo querían dinero y oro”, reveló Gabriela.

Enseguida, hizo saber también que “mamá entonces les dijo que iba a decirles dónde guardaba el dinero, pero que por favor no le hicieran nada a la nena”.

Al preguntársele sobre el botín con el que escaparon ambos delincuentes, Gabriela informó que “sustrajeron 200.000 pesos de mamá, seguramente de al menos dos meses de haberes, porque cobra muchísimo menos por mes”.

“Le llevaron además algunas mochilas y juegos de sábanas, en ambos casos nuevas, porque ella tiene una pequeña tienda en su casa. Después, robaron su celular y el de mi hija”, completó.

Asimismo, indicó que ya con los asaltantes en fuga, a quienes ocasionales testigos vieron que los esperaba un cómplice en una moto, minutos después la cuadra se vio alborotada por la presencia de móviles con efectivos policiales y una ambulancia.

“Es que tanto a mamá como a mi abuela se les subió mucho la presión arterial. Más tarde, a mamá con la medicación que tomó la pudo normalizar. Pero a mi abuela le sigue dando alta y creo que la tendremos que trasladar a un hospital”, consignó Gabriela.

Con relación a los dos ladrones que consumaron el violento atraco, dijo saber que “uno de ellos cubría su cara por la mitad con una bufanda. En cambio, el que lo acompañaba actuó a cara descubierta”.

“Mamá dijo que eran chicos jóvenes, quizás sean menores de edad”, sumó luego.

Paralelamente, Gabriela conjeturó que “lo más probable es que sean del barrio, porque constantemente hay hechos de inseguridad”.

Al cierre de esta edición, nada se sabía sobre el paradero de los responsables del asalto. La policía de esa jurisdicción los sigue buscando.

DOS DENUNCIAS

Por último, Gabriela citó: “Radiqué la denuncia en la comisaría de Villa Elisa. Y lo haré también en el ministerio de Seguridad, para plantear una queja al Estado, porque ya cansa esto”.