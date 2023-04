El Presidente ratificó a Pesce en el BCRA y por la suba del paralelo culpa a "la derecha argentina"

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy sobre la "práctica permanente de la derecha argentina, de instalar rumores por la mañana y retirar sus rentabilidades del mercado cambiario cuando termina el día", y aseguró que con el ministro de Economía, Sergio Massa, está trabajando en forma "muy consustanciada" para "superar" la situación económica.

En el marco de la declaración conjunta que brindó en la Casa Rosada con su par de Rumania, Klaus Iohannis, Fernández ratificó a Miguel Pesce en el Banco Central y calificó como "una mentira" que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) hayan informado que ese organismo no adelantará el desembolso previsto para el país en el segundo semestre.

Ante una consulta en la conferencia de prensa conjunta, el Presidente afirmó: "Estamos viviendo una crisis global de magnitud que en la Argentina se potencia por el problema de la seguía que nos ha hecho mucho daño en la economía". Sobre las declaraciones del director argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien denunció que exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri viajaron al exterior a solicitarse al FMI la suspensión de los desembolsos al país, el Jefe de Estado señaló: "Es cierto. No es la primera vez que ocurre. Es una práctica permanente de la derecha argentina".

Al respecto del accionar de ese sector, graficó: "Primero instalan rumores por la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos". Y agregó: "Siempre han ido al exterior a hablar en contra de los gobierno populares. Siempre lo hicieron y ahora lo hacen una vez más pidiendo que nos corten el crédito y exijan más ajuste sobre el pueblo argentino. Esta historia que estamos viviendo la hemos vivido muchas veces a lo largo de la historia de los gobiernos populares".

En cuanto a la situación económica impactada por la inflación y la suba del dólar blue, que al mediodía se acercaba a los $500, Fernández sostuvo: "Estamos trabajando con el ministro - de Economía, Sergio- Massa muy consustanciados para superar esta situación y vamos a educarlos para que alguna vez piensen en Argentina, en los que habitan este país, en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos".

Chodos insistió hoy en acusar a tres economistas de la administración de Mauricio Macri señalados por solicitarle al FMI la suspensión de los desembolsos al país, de estar "boicoteando al resto de la sociedad", y lamentó el retroceso que significa en el vínculo institucional con el organismo. En ese marco se refirió a los "tres economistas importantes de la oposición" que se acercaron a funcionarlos del Fondo para sugerirle que era mejor que no adelantaran desembolsos y que, en general, no los hicieran y esperasen a que ellos fueran parte del Gobierno.

El funcionario aclaró que no "mencionó específicamente a los nombres propios en particular", y que la divulgación hecha más tarde se trata de una "elaboración posterior". Según se desprende de una denuncia que presentó ayer el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten realizada en base a las descripciones de Chodos, los economistas son los exministros de Economía, Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay, y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris.

La acusación fue por los delitos de "usurpación de títulos" y de "traición a la patria", agravado por la "finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".