Cristina Kirchner envió un audio al acto por la Noche de los Lápices en La Plata y recordó su vínculo con uno de los jóvenes desaparecidos

La expresidenta Cristina Kirchner envió un audio al acto conmemorativo de los 49 años de La Noche de los Lápices en La Plata. Ante la atenta escucha de los estudiantes que marcharon, la exmandataria rememoró a Claudio de Acha, uno de los jóvenes desaparecidos de aquella trágica noche.

“La primera imagen es la de mi casa en La Plata, la casa que era de mis viejos, más precisamente la cocina de mi casa, donde conocí a Claudito de Acha, compañero de mi hermana del Colegio Nacional, uno de los compañeros desaparecidos”, dijo en su mensaje.

La expresidenta recordó haber vuelto a encontrar el nombre de Claudio en un monolito en Jerusalén, descubriendo allí que “por su madre, Claudio era judío”.

Claudio de Acha tenía 17 años y era alumno del Colegio Nacional cuando fue secuestrado la madrugada del 16 de septiembre de 1976 de su casa familiar en La Plata.

Su madre, Olga, declaró cómo un grupo encapuchado irrumpió en su hogar, llevándose a Claudio en ropa interior. Su historia es una de las que representa el horror de La Noche de los Lápices.

Cristina Kirchner aprovechó su intervención para trazar un paralelismo entre el golpe de 1955 (también un 16 de septiembre), la dictadura cívico-militar de 1976 y la situación actual.

“Ambas imágenes para mí están definitivamente ligadas porque precisamente la dictadura cívico-militar que comenzó en el 76 no solo desapareció a estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil junto a otros 30.000, sino que también hizo desaparecer a una Argentina donde el trabajo y la producción ordenaban la vida de las familias y la economía de nuestro país”, afirmó.

Acto seguido, ligó este contexto con la gestión de Milei: “Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas. Sumado a la estigmatización y a la supresión del adversario político, algo que vimos muy claramente en estas últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, bajo la consigna kirchnerismo nunca más”.

Finalmente, cerró con un mensaje de esperanza y confianza en la juventud: “Tengo plena confianza en ustedes, en los jóvenes de nuestro país que van a poder finalmente correr el velo para contar la verdadera historia y poder cambiarla de una vez por todas”.