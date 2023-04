Otro millonario robo en La Plata: una jubilada, despojada de todos sus ahorros

La inseguridad volvió a destruir a una familia de La Plata. A poco más de 72 horas del golpe millonario en el country Gran Bell, otro robo de sumas exuberantes de dinero se registró en la madrugada de ayer: la víctima, una jubilada de 73 años que “ahorró toda su vida” con el sueño de dejarle un “mejor futuro a sus hijos”.

De acuerdo a la información que recabó en exclusiva EL DIA, el episodio delictivo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la Avenida 13 y calle 73, en el barrio de Villa Elvira. Según pudo averiguar este medio en diálogo con la damnificada, “hay sospechas en torno a tres personas” que solían ir al domicilio en el que la adulta mayor vive sola.

Por supuesto que la policía de esa jurisdicción no descarta ninguna hipótesis, en una investigación que transita su fase inicial.

“LO MATABA O ME MATABA”

Avanzada la tarde de ayer, este diario consiguió el testimonio de la jubilada damnificada, Teresa, quien, informó, se encontraba en la casa de uno de sus hijos.

Reconoció “estar terriblemente muy mal” por el escruche en su domicilio y confesó que “de haber estado en ese momento en mi casa y venían a robarme, (al ladrón) lo mataba o me mataba”.

Si bien aclaró que no puede responsabilizar a nadie en particular debido a que al momento del robo no estaba en su vivienda, admitió tener sospechas sobre “tres personas a quien conoce”.

Teresa citó que “una de ellas es un trabajador que hizo algunas tareas en casa”. Con la voz quebrada, lamentó: “Con la plata que me robaron iba a comprarle una casa a mi hijo menor”.

Sobre los presuntos sospechosos, aportó un ato que le resultó sugestivo: “Hace más de una semana que no estaban viniendo y no me pude comunicar para saber los motivos”.

También recordó que “una vez, alguien de confianza, me robó en casa dinero que había de la cartera”.

Acotó que “primero lo negó, pero después se disculpó y argumentó que lo hizo porque no tenía plata para comer”.

Asimismo, Teresa puntualizó que el o los implicados habrían entrado por el techo, ya que rompieron el toldo. “Dieron vuelta todo”, sostuvo.

EL DATO CLAVE DEL HIJO

Más temprano, cuando este diario fue a la vivienda de Teresa, se encontraba en ese domicilio sólo uno de sus hijos. Allí, en medio de la angustia, le contó a EL DIA: “Esto pasó hoy (por ayer) a la madrugada, cuando treparon hasta subirse por la planta alta de la casa”, subrayó.

Como también figura en la denuncia radicada en la comisaría de esa zona, “revolvieron toda la habituación y se llevaron toda la plata que había”, aunque aseguró desconocer el monto.

“Mamá no estaba, porque había ido a cuidar a su nieta. Y posiblemente quien o quienes vinieron a robar acá, lo sabían”, expresó luego.

Asimismo aportó un dato que sería clave en la investigación. Su hijo sostuvo que “desde hace un tiempo corto, mamá está en pareja”, aunque dijo no tener otras precisiones al respecto, pero dejo entrever que a esta hora sospecha “de todos”.

De todos modos, indicó: “La pareja de mamá tenía un auto viejo cuando la conoció y después lo cambió por otro de modelo reciente. Y ahora se dio este robo. Es llamativo lo que pasó y me genera dudas”.

Seguidamente, uno de los hijos de la mujer mencionó: “Hicimos la denuncia y vino la Policía Científica, que sacó algunas fotos. Esperemos que la investigación permita a atrapar a los responsables del robo”.

El hijo de la damnificada refirió que “mamá vive sola, desde que me fui de acá hace dos años. Pero ahora voy a volver a vivir con ella”.

OTROS DETALLES DEL CASO

En la denuncia policial, a la que pudo acceder este diario, se citó que la víctima del escruche descubrió lo sucedido “aproximadamente a las 11 de la mañana (de ayer), cuando llegó y vio primero que la puerta balcón que da a calle 13 se encontraba levantada”.

Y que al entrar a su casa “las cerraduras estaban cerradas y que el toldo que sirve como techo de su garaje se encontraba dañado y la puerta del patio se encontraba abierta”.

Encontró el colchón sobre una pared y los cajones abiertos. Al atacar, habrían entrando por el techo