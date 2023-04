Ella 73 y el 36: la pista de un "affaire" y un engaño por el robo millonario a la jubilada de La Plata

El robo millonario a la jubilada de Villa Elvira tiene varias hipótesis, pero hay una que es la más firme para los investigadores y que fue revelada por los propios familiares de la víctima. Tal como informó EL DIA de forma exclusiva en su edición impresa (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-4-27-1-46-6-otro-millonario-robo-en-la-plata-una-jubilada-despojada-de-todos-sus-ahorros-policiales), creen que el "escruche" en la vivienda de 13 y 73 tiene ribetes que rozan lo pasional y que incluye un engaño.

Es que al parecer Teresa, la abuela de 73 años, habría mantenido un "affaire" con un joven de 36, que sería el principal sospechoso de haber embaucado a la mujer para robarle los ahorros de su vida, además de romperle el sueño de dejarle un “mejor futuro a sus hijos”, tal como le dijo a este diario.

De acuerdo a la información que se recabó, por el episodio delictivo “hay sospechas en torno a tres personas” que solían ir al domicilio en el que la adulta mayor vive sola. Uno de ellos sería justamente este hombre, quien ella mismo reconoció que era de "mi confianza" y que una vez "me robó en casa dinero que había de la cartera”. En ese sentido agregó que “primero lo negó, pero después se disculpó y argumentó que lo hizo porque no tenía plata para comer”.

El hijo de Teresa reforzó la teoría del "amante" al decir que “desde hace un tiempo corto, mamá está en pareja”. Además dijo que tres hombres se encontraban trabajando en su casa, por lo que sospecha “de todos”, más allá que uno sería el de confianza de su madre y con quien mantendría la relación sentimental.

Por otro lado, se conoció en las últimas horas que la mujer guardaba más de 24 millones de pesos debajo del colchón. Y aseguran que el ladrón sabía muy bien donde escondía la plata. Por eso el delincuente aprovechó a que Teresa se encontrara en la casa de su hijo para dar el golpe, que fue muy bien planificado.

La víctima le dijo a este diario, con voz entrecortada y bajo un estado de angustia, que “con la plata que me robaron iba a comprarle una casa a mi hijo menor”. Y reveló que “hace más de una semana que no estaban viniendo y no me pude comunicar para saber los motivos”. Sobre el ataque dijo que “dieron vuelta todo” y confirmó que treparon hasta subirse por la planta alta de la casa.

Por supuesto que la policía de esa jurisdicción no descarta ninguna hipótesis, en una investigación que transita su fase inicial. Ahora se encuentran abocados a intentar dar con quien sería la pareja de la mujer que, por estas horas y de acuerdo a los datos aportados, sería el principal sospechoso.

En la denuncia policial, a la que pudo acceder este diario, se citó que la víctima del escruche descubrió lo sucedido “aproximadamente a las 11 de la mañana (de ayer), cuando llegó y vio primero que la puerta balcón que da a calle 13 se encontraba levantada”. Y que al entrar a su casa “las cerraduras estaban cerradas y que el toldo que sirve como techo de su garaje se encontraba dañado y la puerta del patio se encontraba abierta”. Encontró el colchón sobre una pared y los cajones abiertos. Y claro, faltaba la millonaria suma que escondía en su habitación.