Santa "A" tropezó en Quilmes y se quedó sin invicto en hockey femenino

Santa Bárbara "A" se quedó sin invicto al perder en su visita a Quilmes "A" 2 a 1, en el marco de la sexta fecha del torneo Metropolitano de Primera División de hockey femenino. El conjunto de Gonnet llegaba a este encuentro precedido de cuatro victorias y un empate. El único gol de la visita, que en la siguiente jornada tendrá que recibir a GEBA "A", fue marcado por Martina Mariani.

Cabe destacar que el equipo dirigido por Matías Cereceda no pudo contar en sus filas con una de las mejores jugadoras del momento: Vicky Manuele, ya que se encuentra con Las Leonas en Valencia, España, donde el seleccionado femenino argentino de hockey disputará una serie de partidos amistosos con el combinado local, que serán parte de la preparación para las próximas competencias oficiales, donde sobresale la participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que darán plazas para París 2024.

A propósito estos fueron los marcadores del resto de los enfrentamientos del torneo de la máxima categoría de Damas: Lomas 2, Belgrano 0; GEBA "A" 1, San Lorenzo "A" 1; San Martín 1, SIC 3; Banco Provincia "A" 0, St. Catherine's 0; River Plate 2, Vélez Sarsfield 0; Italiano 1, Ciudad de Buenos Aires "A" 0 y San Fernando "A" 2, Arquitectura 3.

A continuación se detallan los restantes partidos de los equipos femeninos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: Santa Bárbara "B" 1 (Clara Urra), Ferro Carril Oeste "A" 1.

Primera C1: Cardenal Newman 1, San Luis "A" 2 (Nazarena Tenaglia -2-). El equipo marista marcha puntero e invicto.

Primera C2: Universitario "A" 2 (Oriana Carnevali -2- y Morena Alvárez), Banco Ciudad 1.

Primera D1: Santa Bárbara "C" 1 (Martina Montenegro), CUBA "C" 1 y C.I.S.S.A.B 1, Estudiantes "A" 1 (Érica Giménez).

Primera D2: Ciudad "D" 1, Universitario "C" 0.

Primera D3: Atlético Chascomús 0, Universitario "B" 1 (Lucia Pesclevi).

Primera D4: Hurling "B" 2, Santa Bárbara "D" 1 (Tiziana Olgado).

Primera E1: Banfield "B" 1, Santa Bárbara "F" 0.

Primera E2: Estudiantes "B" 1 (Eva Leone), Old Georgian Club 1, Los Matreros "B" 2, Gimnasia "A" 2 (Virginia Mehlhose y Sasha Miranda Sanabria) y Universitario "D" 1 (Juliana Garmendia), Cerro Pilar 2.

Primera E3: Everton 0, Lomas "C" 2 y San Luis "B" 4 (Pilar Beti -3- y Julia Di Santo), Country Mi Refugio 0.

Primera E4: Santa Bárbara "E" 0, Deportivo Francesa "B" 3.

Primera F2: Regatas Bella Vista "C" 0, Asociación Coronel Brandsen 0 y Gimnasia "B" 1 (Ariadna Caimi), Nueva Chicago 0.

Primera F3: Los Cedros 3, Albatros 0.

CABALLEROS: LA "U" VOLVIÓ AL TRIUNFO

En lo que respecta a los caballeros de Universitario volvieron a la senda de la victoria después de tres derrotas consecutivas. La "U" superó a Ciudad de Buenos Aires "B" 3 a 2, en un adelanto de la sexta fecha del torneo masculino de Primera División que tuvo como escenario la cancha del Parque Olímpico, en el barrio porteño de Villa Soldati.

En un partido que parecía sentenciado al finalizar el tercer cuarto (Universitario estaba arriba 3 a 0 en el marcador), el equipo platense se relajó y terminó sufriendo para conseguir su segunda victoria en el certamen de la máxima categoría del hockey Metro.

Universitario arrancó dominando las acciones con una mayor posesión de la bocha por lo que no extrañó que se pusiera en ventaja con un gol de Sebastián Bruno sobre los 8 minutos del primer cuarto. El jugador de la "U" aprovechó para desviar una barrida desde la banda derecha que mandó al área Máximo Kiernan para abrir el marcador.

Si bien el equipo de Juan Manuel Pacheco mostraba ciertas desinteligencias defensivas era más efectivo que Muni "B". Y esto se plasmó a los 4 minutos del segundo cuarto, cuando tras un córner corto de Ignacio González tomó el rebote Thiago Arque para poner el 2 a 0 con lo que se fueron al descanso.

Ni bien arrancó el tercer cuarto, cuando apenas habían transcurridos 5 minutos, Máximo Kiernan (fue convocado para integrar el seleccionado metropolitano para disputar el torneo argentino) por la vía de un córner corto selló el 3 a 0 para la "U". El partido parecía liquidado.

Universitario se dejó estar y esa efectividad que había mostrado hasta aquí se fue diluyendo. De este modo le dio vida a Ciudad "B" que adelantó sus líneas y en base a más amor propio que juego, se puso a tiro en el último cuarto. Felipe Santi a los 4 minutos señaló el descuento (3-1); mientras que poco después Oliver Rove, con un córner corto, achicó las diferencias a solo un gol.

En el tramo final del partido, Muni "B" se fue con todo al ataque. Sacó a su arquero para poner un jugador de campo. Contó con un par de corners cortos; mientras que Universitario desperdició muchas ocasiones de contragolpe y además terminó jugando sin Maxi Kiernan que vio la tarjeta verde.

Lo positivo para la "U" que se trajo los tres puntos del Parque Olímpico y cortar la racha adversa de tres derrotas al hilo, pero tendrá que rever la falta de concentración y el pronunciado bajón que tuvo en el último cuarto teniendo en cuenta que hoy tuvo enfrente un equipo como Ciudad de Buenos Aires "B" que todavía no sabe lo que es ganar, ya que lo dos puntos que ha cosechado han sido producto de sendos empates. En la próxima fecha, el equipo de Gonnet deberá visitar a Lomas.

El resto de la sexta fecha del torneo Metropolitano de masculino de Primera División se jugará mañana con los siguientes partidos: Banco Provincia vs Quilmes, GEBA "A" vs San Fernando "B", Hurling vs Lomas; San Martín vs Mitre; Ciudad de Buenos Aires "A" vs Banfield y San Fernando "A" (único puntero e invicto) vs Ducilo.

Por otra parte, también, mañana habrá actividad en el resto de la categoría de Caballeros de ascenso y en el Metro Damas Domingo.