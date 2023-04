VIDEO. El relato en primera persona del bombero que le salvó la vida a un bebé en Berisso: "Sentí un alivio muy grande"

El pasado viernes, un bebé de apenas 16 días llamado Milo, llegó hacia el destacamento de bomberos del barrio El Carmen en Berisso, tras presentar signos de ahogamiento (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-2-3-5-57-bomberos-salvan-la-vida-de-un-bebe-en-berisso-policiales).

Los papás del pequeño, en medio de una situación de desesperación y de angustia, dieron con un héroe, que le pudo salvar la vida.

Su nombre es Fernando Alpino, quien en ese momento, se encontraba de guardia en el lugar. En diálogo con EL DÍA, relató la situación: "Esto fue alrededor de las 17.30 de la tarde (del viernes), que se hizo presente un hombre con un bebé en brazos pidiendo auxilio porque su hijo estaba ahogado y yo me encontraba de guardia, acá en el destacamento de bomberos de El Carmen".

A su vez, contó como fue el procedimiento para ayudar a la familia y al pequeño, que no tenía un mes de vida: "Rápidamente acudimos a agarrar al bebé, le dijimos a los padres que había pasado, que estaba medio ahogado. Así que se le hizo la maniobra de heimlich, poniéndolo boca abajo, dándole unas palmaditas, hasta que vomitó un poquito y empezó a respirar un poco mas de lo que ya había venido con una obstrucción en la vía aérea".

En esta misma línea, agregó que "se trató de llamar al SAME los mas rápido posible y lo derivaron a un hospital local para que reciba una mejor atención".

Por otra parte, Alpino manifestó que el bebé se encuentra en buen estado de salud y destacó el agradecimiento por parte de la familia: "Ayer a la tarde (por el domingo) como a las 20 horas, me mandaron un mensaje los padres que ya estaba mejor y me dieron el nombre y un montón de agradecimiento. Una vez que se sintió que respiraba un poco mejor de lo que había llegado, sentí un alivio muy grande de que no pasó mas a mayores, sino ya hubiésemos estado hablado de un RCP y todo eso. Entre todo, estuve tranquilo y mas una vez que se hizo presente el servicio médico y ahí dijimos `ya está, cumplimos´".