La devaluación silenciosa

Sergio Massa tuvo que sincerar el drama cambiario. Acordó con el FMI un esquema para ampliar los bienes que se liquidarán a un dólar más alto al oficial porque la necesidad de dólares es imperiosa. Esto es, traducido, una devaluación silenciosa en medio de un desdoblamiento (por 90 días) que el mismo ministro (sin decirlo de esa manera) transmitió desde Washington. Y mientras el tigrense hará malabares discursivos para vender la medida, la ampliación de un esquema con un tipo de cambio más beneficioso que no sólo incluye a la soja sino a otros productos de las economías regionales (en su momento llamados “dólar Malbec”) impactará en “la mesa de los argentinos”.

¿Cuánto más de inflación generará? Difícil saberlo. Pero lo cierto es que el ministro de Economía sabe que la batalla contra la inflación está perdida y busca juntar divisas al costo que sea.

Si bien el esquema se terminará de definir en los próximos días, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: no hay dólares. En marzo el BCRA está siendo vendedor por US$ 1.800 millones y agiganta la sangría en 2023 a unos US$ 2.800 millones. ¿Alcanzará con esta nueva medida para “llegar”?

“Un driver que preocupa es el tema de las pérdidas de reservas del Banco Central, que ya lleva más de 15 días consecutivos de ventas: una dinámica explosiva. La sequía complica aún más las cosas, considerando que de por sí, es un año electoral, con todo lo que eso conlleva”, dice Ariel Manito, Director Comercial de PPI quien resalta que el dólar soja 3 es “clave”.

“La situación de reservas está alcanzando un punto de inflexión que preocupa al mercado. Se estima que la sequía prive de ingresos de divisas al BCRA por hasta US$ 20.000 millones, sumado a un contexto en el cual los importadores siguen demandando bienes del exterior para sobre stockearse ante la fuerte apreciación cambiaria del tipo de cambio oficial. La cuenta no da y la implementación de un nuevo dólar soja tiene más para perder que para ganar”, asegura el banco CMF, que tiene como director a Gustavo Cañonero (ex BCRA y Deutsche).

La entidad privada recuerda que el stock sin vender de la cosecha 2022 es bajo, y la producción de este año será reducida, por lo que el efecto monetario sería “más perjudicial que el beneficio de sumar algunos miles de millones de dólares de reservas, las cuales, dado el ritmo de ventas que viene teniendo el BCRA, se esfumarían para las PASO”.

“La cuestión para el Gobierno pasa por reducir la demanda de divisas para importaciones, en esa línea, es probable que la SIRA siga funcionando como un tapón a la salida de dólares; dato no menor es el pago de intereses y capital por parte de deudores en moneda extranjera que se puede convertir en un problema”, alerta CMF.

En medio del nuevo esquema que Massa planteó desde Washington, el Central viene acelerando el crawling peg. Marzo comenzó con un ritmo de devaluación del orden del 5,5% mensual (1,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación minorista), pero luego aceleró cerrando el mes a un ritmo del 6,2% mensual (109% anualizado).

No obstante, esta aceleración no fue suficiente para compensar el parsimonioso ritmo previo, por lo que el dólar mayorista se depreció un 5,5% mensual promedio durante marzo (5,6% fin de período).

¿Comenzará abril con un dólar yendo a un mayor ritmo? En la City creen que sí. Esto, a pesar de que fogoneará más inflación.

A Massa no sólo le preocupa el dólar sino también la situación fiscal. La merma en la liquidación de la cosecha (que intentará mejorar dando tipos de cambio más ventajosos) es una espada de Damocles en términos de la recaudación. El siempre polémico Carlos Melconian estimó que la sequía va a generar un agujero fiscal de $1 billón este año y que, debido a eso, el actual nivel de inflación mensual del 5,5% al 6% constituye “un piso” para lo que resta de 2023.

Otros economistas como Marina Dal Poggetto (Eco Go) o Camilo Tiscornia coinciden en que el piso inflacionario será elevado. A ambos le da su estimación de IPC de marzo en torno al 7% o un poco más.

Melconian, que trabaja en un plan económico integral y que habla con los candidatos de JxC como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dice que “esta es una mala administración, pero, además, la piña de la sequía es de knock out”.

“Si el anterior agujero fiscal supuestamente firmado con el FMI, tenía una determinada expansión de dinero que garantizaba un piso de 90% a 100% de inflación anual, ahora hay que agregar como mínimo $1 billón de pérdida de retenciones que no son sustituibles”, consignó el economista a Radio Rivadavia.

“Tengo la impresión que se ha complicado muchísimo el tema, tanto en el área dólar en materia cambiaria como de reservas. Hay enorme posibilidad de que en abril el giro sea de 360 grados y que, en materia de reservas, Massa vuelva a cuando tomó el ministerio en agosto de 2022”, pronosticó.