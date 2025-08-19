Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

La degradación de la política

La degradación de la política
19 de Agosto de 2025 | 02:08
Edición impresa

La campaña electoral, como ha ocurrido en los últimos años, parece encaminarse a una degradación del discurso político. El sectarismo y la polarización extrema y agresiva son una hipoteca para la aún incipiente democracia argentina. El sistema básicamente se basa en la igualdad de los ciudadanos y la pacífica alternancia en el poder. Lamentablemente, las dos fuerzas que han logrado mayor cantidad de sufragios en las últimas elecciones piensan que el otro llevará al país a un desastre. Desde el PJ se oponen a todo lo que anuncia Milei, y los libertarios en la práctica sostienen que todos los peronistas son “ladrones”. De esa manera, desnaturalizan el principio de que la alternancia en el poder es fundamental en el sistema democrático, porque creen que una derrota significa que inmediatamente el partido que no fue favorecido por la mayoría de la ciudadanía tiene el derecho de socavar la estabilidad del que logró la victoria y por lo tanto, debe gobernar.

Cada uno se considera el único representante del pueblo, y por lo tanto, el otro es el antipueblo. Así es como el debate político se basa hoy en acusaciones hasta de índole personal, intentando descalificar absolutamente al adversario político. En esas circunstancias rige el vale todo, y es aceptable difundir engaños como ya ocurrió dos veces con el expresidente Mauricio Macri del que aparecieron videos donde aparentemente sostenía todo lo contrario de lo que realmente dice. Ese ya es el punto casi de no retorno; se trata de ganar falsificando y defraudando.

Muchos responsabilizan de esa situación al uso de la Inteligencia Artificial, y en consecuencia suele sostenerse que la tecnología es la responsable del bajo nivel del debate político. En realidad, Internet produjo que los ciudadanos tuvieran acceso detallado a esas maniobras. Lo cierto es que ante ese intercambio de insultos y acusaciones ha crecido una sensación de hastío. La pantalla sólo visibilizó la triste realidad en la que muchas veces, nada menos que en el Congreso de la Nación, se dan espectáculos que tienen más que ver con peleas de adolescentes que con el intercambio de ideas que debiera ser la característica de las discusiones en ambas cámaras, Diputados y Senadores.

Según Javier Correa, director de la consultora Ad Hoc, el uso de insultos crece aceleradamente y de acuerdo a una estadística que hizo pública, realizada en las elecciones presidenciales de 2023, se registraron 660 mil insultos por mes. Ahora la cifra se duplicó. Las redes lo han facilitado, pero no fueron la causa de que el discurso político se manifieste a través de frases cortas, particularmente en X, y conteniendo groseras simplificaciones que reemplazaron la descripción de propuestas.

Parecen muy lejanos los tiempos en que los partidos presentaban plataformas que consistían en una exposición de los objetivos y de los medios para lograrlos, de quien se proponía como Presidente. Ello incluía detalladas descripciones de planes económicos, reformas sociales y de invertir en educación y cultura, entre otros aspectos que hacen a la vida de los argentinos.

Debe reconocerse que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, y en democracias hasta hace poco tiempo consideradas modelo, se dan estas mismas circunstancias. El nivel de las campañas en Europa o en Estados Unidos ha llegado a diluir totalmente el intercambio de ideas. Para peor, los partidos o los candidatos, contratan expertos que los ayudan a presentarse como una mercadería que debe ser deseada.

LE PUEDE INTERESAR

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo

LE PUEDE INTERESAR

Las dudas en el horizonte de eventos

Todo está permitido. Falsificaciones de toda clase sin que ello determine sanciones penales para quienes cometen lo que sin lugar a dudas es un fraude. En ningún país se han discutido seriamente normas para sancionar a quienes promueven estos engaños a través de las redes sociales.

La consecuencia es que cada vez un menor número de ciudadanos votan en las elecciones. Y aquellos que no están enrolados o comprometidos con un partido reciben el mensaje, que en esencia es “yo soy el mal menor, vote contra el otro”. Así se genera la falta de esperanza en que una fuerza política sostenga los ideales con los que el votante puede coincidir y sufrague con la ilusión de que es posible superar la crisis económica, y comenzar la construcción de una sociedad en la que todos tengan la posibilidad de vivir dignamente.

Toda discrepancia o crítica siquiera de un matiz es considerada un atentado. Quienes ejercen el poder deberían tener la responsabilidad de pacificar los ánimos, pero están muy lejos de hacerlo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Opinión

Acelerar con lo que se dice

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo

Las dudas en el horizonte de eventos

Indefensión de los mayores frente al delito en la Región
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla