La oposición cargó duro contra Berni y el clima de inseguridad

“Conmigo no, Berni. Deje de lado las teorías conspirativas. La verdad es la angustia de la gente por la crónica de una muerte anunciada”. Patricia Bullrich precandidata a presidenta

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio salieron ayer a cuestionar al gobierno provincial por la creciente situación de inseguridad, tras el asesinato del colectivero en Virrey del Pino.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió las críticas que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, había realizado a su par porteño, Eugenio Burzaco, luego de los serios incidentes en los que resultó golpeado.

Larreta dijo que la policía porteña lo salvó a Berni de una escena peor. Con críticas, le pidió “humildad” y cuestionó la inseguridad en la provincia que gobierna Axel Kicillof.

“Mejor que no me llame, porque se va a comer flor de puteada”, había dicho Berni en declaraciones televisivas sobre Burzaco. La frase fue respondida por Larreta: “La la policía porteña salvó al señor Berni y frenó una situación de muchísima violencia” en la zona de la Avenida General Paz donde se generó el conflicto. En tanto, el precandidato a gobernador provincial Diego Santilli se refirió a la tensa situación social y lanzó que “esto no aguanta a diciembre, a un cambio de gobierno” y pidió “decisión política para sacar las fuerzas a la calle”.

Por otro lado, la jefa del PRO y precandidata presidencial Patricia Bullrich arremetió contra Berni y le reclamó que “deje de lado las teorías conspirativas”, luego de que el Ministro afirmara que habìa sido víctima de una “emboscada” y acusara a supuestos “infiltrados” del PRO que, según él, responden a la exministra de Seguridad. “Conmigo no, Berni. La verdad es la angustia y la crónica de una muerte anunciada”, rebatió. Lo mismo le contestó anoche al gobernador Kicillof.

La “teoría conspirativa” nació de la aparición de carteles que decían “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”, atribuidos al sector de Bullrich.